Büyük probleme neşter! AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı: "Sokak köpekleri sorununu çözeceğiz"
Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sokak sokak gezerek gezerek İstanbullu vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Kurum, katıldığı "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde sokak köpekleri sorununu çözeceklerinin altını çizdi. Murat Kurum, "Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz." dedi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullu vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.
Son olarak yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununu çözeceklerinin altını çizdi.
Kurum'un açıklamaları şu şekilde;
"İSTANBUL'UMUZDA BAŞIBOŞ GEZEN YÜZ BİNLERCE SOKAK KÖPEĞİ VAR"
Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek.
"ÇÖZÜMSÜZ BIRAKILAN BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ"
Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz.
"İKİ BÜYÜK HAYVAN YAŞAM ALANINDA HAYVANLARIMIZA BAKACAĞIZ"
39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız.
"İSTANBUL'UMUZUN SOKAKLARINI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"
Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."
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