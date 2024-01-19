Büyük probleme neşter! AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı: "Sokak köpekleri sorununu çözeceğiz"

"ÇÖZÜMSÜZ BIRAKILAN BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz.