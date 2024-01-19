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Türkiye'nin gururu Alper Gezeravcı'dan kalem deneyi! Uzaya çıktığı ilk saniyelerde testlere başladı

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Türkiye’nin gururu Alper Gezeravcı’dan kalem deneyi! Uzaya çıktığı ilk saniyelerde testlere başladı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. 27 bin kilometre hızlı uzaya giden kapsülde Gezeravcı yer seçimini elindeki kalemle işte böyle test etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.

BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI

Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.

GEZERAVCI İLK TESTİNİ KALEMİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları yanlarında kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda ise başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Başkan Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı oldu.

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaklaşık 27 bin kilometre hızla gittiği sırada ilk deneyini kalemiyle yer çekimsiz ortamda yaptı.

Kalemin yer çekimine karşı koyarak havada süzülmesi kameralara işte böyle yansıdı.

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