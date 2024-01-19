Türkiye’nin gururu Alper Gezeravcı’dan kalem deneyi! Uzaya çıktığı ilk saniyelerde testlere başladı

GEZERAVCI İLK TESTİNİ KALEMİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları yanlarında kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda ise başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Başkan Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı oldu.

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaklaşık 27 bin kilometre hızla gittiği sırada ilk deneyini kalemiyle yer çekimsiz ortamda yaptı.