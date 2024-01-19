Türkiye'nin gururu Alper Gezeravcı'dan kalem deneyi! Uzaya çıktığı ilk saniyelerde testlere başladı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. 27 bin kilometre hızlı uzaya giden kapsülde Gezeravcı yer seçimini elindeki kalemle işte böyle test etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.
BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI
Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.
GEZERAVCI İLK TESTİNİ KALEMİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ
Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları yanlarında kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda ise başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Başkan Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı oldu.
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaklaşık 27 bin kilometre hızla gittiği sırada ilk deneyini kalemiyle yer çekimsiz ortamda yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KARNE MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, komik, eğlenceli, esprili, en yeni karne tebrik sözleri | 1. Dönem öğrencilere Instagram, Facebook, Whatsapp mesajları
- Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...
- Faiz oranları füze gibi oldu! 150.000 TL'nin getirisini duyanlar bankalarda sıra oldu! İşte 32 günlük mevduat kazancı...
- Anında yorgunluğu, halsizliği çözüyor! Canan Karatay'dan doping etkisi veren reçete! Sabah akşam yiyin...
- Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı
- Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
- Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir?
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi