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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete de

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Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete de

Son dakika haberleri... 20 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 32435 Sayılı Resmî Gazete'de Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı'na atama kararları yer aldı. İşte o isimler...

Son dakika haberleri... 20 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 32435 Sayılı Resmî Gazete'de Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı'na atama kararları yer aldı. İşte o isimler...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de bazı illerin milli eğitim müdürlerinin atama kararları yer aldı.

Söz konusu kararda 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alınırken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 25 ilin yeni milli eğitim müdürünün görev yeri belirtildi.

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