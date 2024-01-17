Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?

17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu beklenmedik bir gelişmeyle ertelendi. Haberin duyulması üzerine vatandaşlar, "Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu neden ertelendi?" ve "Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ne zamana ertelendi?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.