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Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?

Son dakika... 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzaya gitmesi planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Konuya ilişkin haberleri alan vatandaşlar arama motorlarında "Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi?", "Alper Gezeravcı ne zaman ucaya gidecek?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detayları...

17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu beklenmedik bir gelişmeyle ertelendi. Haberin duyulması üzerine vatandaşlar, "Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu neden ertelendi?" ve "Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ne zamana ertelendi?" gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCUĞU NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi. Türk Astronotu taşıyacak araç yarın fırlatılacak.

NEDEN ERTELENDİ?

Gelen ilk açıklamalara göre fırlatma teknik nedenlerden dolayı yarına ertelendi.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)

Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz

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