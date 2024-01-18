Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...

Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri, bu gece yarısında gerçekleştirilecek olan uzay yolculuğu öncesinde yoğun bir ilgiyle izleniyor. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, yaşamını uzaya duyduğu tutkuyu bir adım daha ileri taşıyarak Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli bir figür olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ilk astronotu olma özelliğini taşıyan Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak kariyerine başladı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?