Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...
Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri, bu gece yarısında gerçekleştirilecek uzay yolculuğu öncesinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin ilk astronotu olma unvanını taşıyan Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak önemli görevler üstlendi. Kendisini kariyerine adadığı havacılık alanında edindiği deneyimlerle dikkat çeken Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada çeşitli eğitim programlarına katılarak uzay alanındaki bilgi birikimini artırdı. Peki İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...
Alper Gezeravcı'nın hayatı ve kariyeri, bu gece yarısında gerçekleştirilecek olan uzay yolculuğu öncesinde yoğun bir ilgiyle izleniyor. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, yaşamını uzaya duyduğu tutkuyu bir adım daha ileri taşıyarak Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli bir figür olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ilk astronotu olma özelliğini taşıyan Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak kariyerine başladı.
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı, Aralık 1979 tarihinde Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da aralarında olduğu birçok uçakla 15 yıllık uçuş tecrübesi bulunuyor.
Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptanlık yaptı. Uçuş lideri, uçuş emniyet görevlisi ve ticari havayollarında kaptan olarak görev aldı.
Alper Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı.Türkiye'nin ilk astronotu, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmayı seviyor. Gezeravcı, Ax-3'te görev uzmanı olarak görev yapacak.
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- Alper Gezeravcı KARİYERİ ⭐ | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte hayatı...
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