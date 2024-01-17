UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! Alper Gezeravcı adım adım neler yapacak? İşte tüm detaylar

UZAY ARACININ İSMİ: DRAGON

Alper Gezeravcı ve diğer ekip üyeleri çok hızlı bir eğitimden geçti. Bunun içinde bilimsel çalışmalar, uçuşla ilgili hazırlıklar bunun yanında doğada her şey izole geçirilen 1 haftalık bir süreç var. Tüm bunlar ekibin kaynaşması ve birlikte çalışması için yapıldı. Öte yandan teknik hazırlıklar da yapıldı. Son teknolojiyle donatılmış Falcon 9 adlı bir roket var. Bunun ucunda bizim astronotumuz Alper Gezeravcı ve ekibi uzaya götürecek olan uzay aracı bulunuyor. Bu aracı ismi "Dragon" yani ejderha. Çok hassas dengeler üzerine kurulu. Burada bilim insanları en ufak bir detayı göz ardı etmek istemiyor.