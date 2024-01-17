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UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! Alper Gezeravcı adım adım neler yapacak? İşte tüm detaylar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! Alper Gezeravcı adım adım neler yapacak? İşte tüm detaylar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Spacex Falcon 9 roketi, bu gece NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu da Florida'dan detayları aktardı.

Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sarmış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında saatler sonra başlayacak.

ABD'DEN ÖZEL YAYIN

Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Diğer yandan Türkiye Uzay Ajansı tarafından bugüne özel hazırlanan "Uzay Hatırası Bileti" kullanıcılara sunuldu. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu da Florida'dan detayları aktardı.

HELİKOPTERLE GELİŞ

Can Hasasu: Bizler özel izinle fırlatılacak rokete en yakın yere gideceğiz ve özel görüntüler alacağız. ABD'de çok soğuk bir hava hakim ve uçak uçuşları ciddi şekilde etkilemiş durumda. Ancak roketin fırlatılacağı Florida'da hava oldukça iyi ve 14 dereceleri görüyor. Fırlatmanın ertelenmesini gerektirecek olağanüstü bir durum yok. Astronotlar yaklaşık 4 saat sonra helikopterle burada olacak. Onu da canlı olarak aktaracağız. Ondan sonra geri sayım tam olarak başlayacak.

UZAY ARACININ İSMİ: DRAGON

Alper Gezeravcı ve diğer ekip üyeleri çok hızlı bir eğitimden geçti. Bunun içinde bilimsel çalışmalar, uçuşla ilgili hazırlıklar bunun yanında doğada her şey izole geçirilen 1 haftalık bir süreç var. Tüm bunlar ekibin kaynaşması ve birlikte çalışması için yapıldı. Öte yandan teknik hazırlıklar da yapıldı. Son teknolojiyle donatılmış Falcon 9 adlı bir roket var. Bunun ucunda bizim astronotumuz Alper Gezeravcı ve ekibi uzaya götürecek olan uzay aracı bulunuyor. Bu aracı ismi "Dragon" yani ejderha. Çok hassas dengeler üzerine kurulu. Burada bilim insanları en ufak bir detayı göz ardı etmek istemiyor.

ADIM ADIM YAŞANACAKLAR

Astronotlar 2 haftayı karantinada geçirdi. Uluslararası Uzay Merkezi'nde virüsler yok ve orası dünyadan tamamen izole bir durumda. Uzay yolcuları 2 haftalık karantinaya alınıyor. İşte o karantina bölgesinde roketin fırlatılacağı alana helikopterle gelecekler. Rokete asansörle çıkacaklar ve köprüden Drogan'a binecekler. Uzay aracında 4 kişi yan yana oturacaklar. Bizlerde burada geri sayımı izleyecekler.

HEDEF DEĞİL BAŞLANGIÇ

Alper Gezeravcı bu yolculuğun bir hedef değil bir başlangıç olduğunu söylüyor. Türkiye'deki bilim insanları için artık yeni bir kapı açılıyor. Atatürk "İstikbal göklerdedir" demişti. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin bir astronotu gökyüzünün de ötesine uzayın derinliklerine gidiyor. Uzay bilimleri okuyacak gençlerin önünde artık Alper Gezeravcı gibi bir örnek var. Artık uzaya gitme umudu ve değişik hedefler var. Uzayda 13 ayrı bilimsel çalışma yapılacak. Tuz Gölü'ndeki bir bitkinin uzaydaki durumu gözlemlenecek ve uzayda yaşama potansiyeli araştırılacak. İleride kurulacak bir koloni için insanların ihtiyacı karşılayacak bitkiler araştırılacak.

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