19 Ocak 2024, Cuma
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İlk Türk astronot uzay ne yapacak? Türkiye’nin uzay projeleri ne aşamada?
Tüm Türkiye’nin heyecanlar beklendiği uzay programı dün resmen başladı. İlk Türk astronotu olan Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladı. Yarın 13.15’te Alper Gezeravcı’nın da içinde olduğu Dragon Uluslararası Uzay Merkezine kenetlenecek. Peki Türkiye’nin uzay projeleri ne aşamada? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına değerlendiren Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Bu bir bilim misyonudur. Altını çizerek söylüyorum uzaya turist gönderme misyonu değil bunu iyi anlasınlar.” dedi.