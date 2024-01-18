Ankara ve İzmir adayları belli oldu! AK Parti’de aday tanıtımı.... İzmir’de dengeler nasıl değişir? | A HABER ÖZEL YAYINI

GAZİANTEP ADAYI KİM?

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül: Herkesin tanıdığı Türkiye'nin tanıdığı bildiği bir isim olacak. Tüm adaylarımız öyle. Gaziantep'te depremden kaynaklı tüm sorunları, dirençli şehirleri inşa etme anlamında hem büyükşehrimiz yerel yönetimlerimiz hem de hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor depremden etkilenen 11 şehrimizin sorunlarıyla ilgili. İnşallah yaralarını tamamen sarıncaya kadar yanlarında olacağız.

Heyecanlayız. Ülkemiz için şehirlerimiz için hayırlı olsun.