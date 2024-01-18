Ankara ve İzmir adayları belli oldu! AK Parti’de aday tanıtımı.... İzmir’de dengeler nasıl değişir? | A HABER ÖZEL YAYINI
17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak. A Haber muhabirleri il il tüm detayları canlı yayında aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 17'i büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.
A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE
A Haber ekipleri canlı yayında özel yayında il il tüm gelişmeleri aktardı. Konuklar konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman:
DEPREM BÖLGESİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Özellikle Cumhur İttifakı bileşeni hizmetler noktasında ön plana gelecektir diye düşünüyoruz. CHP ise burada daha çok ideolojik duruşlarla yürüyecektir gibi gözüküyor.
CHP tarafında yapılan hizmetler noktasında beklentiler karşılanmış gözükmüyor. Birçok ilde bu böyle. Bunun için de daha çok siyasi malzemeyi daha çok ideolojinin üzerine kuracak özellikle CHP.
İZMİR'DE DENGELER NASIL DEĞİŞİR?
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: İzmir son 25 senedir CHP tarafından yönetiliyor ve şehircilik açısından çok kötü bir şekilde geriye gitti. Diğer şehirlerin çok gerisinde kaldı. İnşallah bu aradaki cari açığı kapatacak ölçüde AK Parti belediyeciliğini şehrimize kazandırarak ilk 1- 1,5 sene içerisinde kronik gibi bir kararlılığımız var. Kapı kapı dolaşarak bu derdimizi anlatacağız.
"ESER VE HİZMET SİYASETİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir adayımızla birlikte çok hızlıca ilçe belediye başkan adaylarımızı da İzmirli hemşehrilerimize takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'mızla birlikte inşallah güçlü bir neticeyi şehrimizde alacağımıza canı gönülden inanıyorum. İzmir genç bir şehir. Türkiye'deki tüm değişimlere dönüşümlere en hızlı adapte olabilen bir şehir ama belediyecilik noktasında 100 yılımızın gerisinde kaldı. Bunun da müsebbipleri bugünkü CHP yönetimi.
Şehrimize hem eser siyasetini hem hizmet siyasetini kavuşturmak istiyoruz.
BEYANNANAMEDE NELER VAR?
Günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çok güncel bir seçim beyannamesi hazırladık. Bundan da en fazla faydalanacak kitle gençlik diyorum ben.
MİLLETE HİZMET
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Her zaman söylediğimiz gibi siyasette samimiyet ön planda. Hizmet iradesi ön planda. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın bu kadroların ortaya koyduğu aslında temel olarak şu bizler bu millete hizmet etmek noktasında son derece iradeliyiz son derece motiveyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Son 20 yılın hizmetine baktığımız zaman son 100 yıl içerisinde yapılması gereken hizmetleri 20 yıla sığdırmış olan bir AK Parti iktidarının varlığını görüyoruz.
Vatandaşlarımızın yaşam biçimini önceleyen yaşam kalitesini önceleyen ve onların hayat standartlarını daha yüksek seviyeye çıkartmayı kendisine ilke edinen bir anlayışla birlikte vatandaşlarımızla da iç içe olacak bir şekilde adaylarımızı bugün inşallah 48 tane ilimizin ve 17 tanesi de büyükşehir olmak üzere adaylarımızı tanıtmış olacağız.
GAZİANTEP ADAYI KİM?
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül: Herkesin tanıdığı Türkiye'nin tanıdığı bildiği bir isim olacak. Tüm adaylarımız öyle. Gaziantep'te depremden kaynaklı tüm sorunları, dirençli şehirleri inşa etme anlamında hem büyükşehrimiz yerel yönetimlerimiz hem de hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor depremden etkilenen 11 şehrimizin sorunlarıyla ilgili. İnşallah yaralarını tamamen sarıncaya kadar yanlarında olacağız.
Heyecanlayız. Ülkemiz için şehirlerimiz için hayırlı olsun.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: Kadınları hem diyoruz her alanda en yüksek noktaya gelmesi için çeşitli politikalar oluşturduk. Kadının siyasette ekonomide ve sosyal hayatta daha güçlü hale gelmesi için güçlü toplum güçlü kadın güçlü aile güçlü devlet anlayışıyla kadını merkeze alan politikalarla daha etkin hale getirdik.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu:
Allah'ın izniyle Ankara'daki seçimleri kazanacağız. Bizim için olmazsa olmaz noktalardandır. Türkiye'nin tamamını önemsiyoruz. Ben iddia ediyorum ki halkımızın teveccühü bizden yana olacak.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Oy verme davranışında biz stratejik davrandığı üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük.
Seçmen CHP'ye oy verip Sayın Erdoğan'a oy verdi. Bir kısım seçmende böyle bir durum vardı. Yine İYİ Parti'ye oy verip Cumhurbaşkanımıza oy verdiler. Bu oy verme davranışındaki farklılığı gördük gözlemledik.
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