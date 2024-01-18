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Ankara ve İzmir adayları belli oldu! AK Parti’de aday tanıtımı.... İzmir’de dengeler nasıl değişir? | A HABER ÖZEL YAYINI

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 12:20
17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak. A Haber muhabirleri il il tüm detayları canlı yayında aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
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