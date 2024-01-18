Arsa ve tarlalar kapış kapış! Fiyatlar katladı talep patladı! İşte İstanbul’da en çok tercih edilen ilçeler...

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YAŞANIYOR

Uzmanlar konuya ilişkin konuşurken çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken "2023 yılı gayrimenkul satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2 milyon 949 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu tapu işlemleri sayısına baktığımızda arsa ve arazi satışının geçen yıla göre aslında daha da arttığını söylemek mümkün." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan emlak sektöründeki uzman isim piyasalardaki son duruma yönelik milliyet.com.tr'ye konuştu.

ARSAYA YOĞUN İLGİNİN SEBEBİ NE?

Konut tarafında yükselen fiyatlar nedeniyle insanlar mevcut birikimlerini arsa ve arazilerde değerlendirdi diyebiliriz. 2023 yılında arsa ve araziye yoğun bir ilgi oldu.

Deprem aslında insanlar için bir alternatif alan sunması açısında arsa ve arazileri ön plana çıkardı diyebiliriz. Pandemi koşulları sonrasında ülkemizin deprem yaşamış olması farkındalığı beraberinde getirdi. Arsa ve arazi yatırımlarına biraz daha fazla yöneldi diyebiliriz.

Bir yandan da krediye erişim zorlaştı. İnsanlar 'bir arsa alsak ileride ev yapsak burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz?' çerçevesinde hareket etti diyebiliriz. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için arsa ve araziler cazip fırsatlar oluşturdu. İstedikleri fiyat aralıklarında farklı bölgelerde gayrimenkul alım satım ve aracılık yapma imkanı söz konusu oldu.

Pandemi sonrasında da depremin tüketici tarafındaki algısı arsa ve arazi yatırımlarına ilgiyi artırıyor. Yeni ev alamayan vatandaşlar arsa alalım, belki ev yaparız, imarsız olsa bile Tiny House koyarız şeklinde düşünüyor. Konut vatandaşlar için erişilmesi zor bir ürün haline geldi.