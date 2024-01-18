Arsa ve tarlalar kapış kapış! Fiyatlar katladı talep patladı! İşte İstanbul'da en çok tercih edilen ilçeler...
Konut satışlarının azalması ve krediye ulaşımdaki zorluklar nedeniyle arsa ve arazi satışlarında artış yaşanıyor. Geçen yılın rakamlarına göre bu yıl çok daha fazla arsa satılırken alanında uzman isimler piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Uzmanlar İstanbul konusunda da vatandaşları uyarırken şehir genelinde en çok tercih edilen bölgeleri tek tek paylaştı. Peki nerelerden arsa almak karlı olur? En çok hangi bölgeler arsa alımı için tercih ediliyor? Arsa fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Konut satışlarındaki azalış arsa ve arazi sahiplerine yararken satışlarda geçen yıla göre artış görüldü.
GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YAŞANIYOR
Uzmanlar konuya ilişkin konuşurken çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken "2023 yılı gayrimenkul satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2 milyon 949 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu tapu işlemleri sayısına baktığımızda arsa ve arazi satışının geçen yıla göre aslında daha da arttığını söylemek mümkün." ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan emlak sektöründeki uzman isim piyasalardaki son duruma yönelik milliyet.com.tr'ye konuştu.
ARSAYA YOĞUN İLGİNİN SEBEBİ NE?
Konut tarafında yükselen fiyatlar nedeniyle insanlar mevcut birikimlerini arsa ve arazilerde değerlendirdi diyebiliriz. 2023 yılında arsa ve araziye yoğun bir ilgi oldu.
Deprem aslında insanlar için bir alternatif alan sunması açısında arsa ve arazileri ön plana çıkardı diyebiliriz. Pandemi koşulları sonrasında ülkemizin deprem yaşamış olması farkındalığı beraberinde getirdi. Arsa ve arazi yatırımlarına biraz daha fazla yöneldi diyebiliriz.
Bir yandan da krediye erişim zorlaştı. İnsanlar 'bir arsa alsak ileride ev yapsak burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz?' çerçevesinde hareket etti diyebiliriz. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için arsa ve araziler cazip fırsatlar oluşturdu. İstedikleri fiyat aralıklarında farklı bölgelerde gayrimenkul alım satım ve aracılık yapma imkanı söz konusu oldu.
Pandemi sonrasında da depremin tüketici tarafındaki algısı arsa ve arazi yatırımlarına ilgiyi artırıyor. Yeni ev alamayan vatandaşlar arsa alalım, belki ev yaparız, imarsız olsa bile Tiny House koyarız şeklinde düşünüyor. Konut vatandaşlar için erişilmesi zor bir ürün haline geldi.
İSTANBUL'DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLGELER NERELER?
1.5 milyon bandında İstanbul'a yakın Silivri bölgesi var. Çatalca'nın kuzey bölgeleri yatırım açısından tercih ediliyor. Çatalca'da Akören, Arnavutköy Yassıören dediğimiz kısımlarda bu tür tercihler yapılıyor diyebiliriz.
Yine bu bant çerçevesinde Anadolu yakasında da özellikle Şile, Ağva o bölgeler İstanbul-Kocaeli sınırının olduğu kuzey bölgeler tercih ediliyor.
MARMARA BÖLGESİNDE BU BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR
Tekirdağ tarafına ilerlersek Saray, Kadıköy mahalleleri, Saray'da Güngörmez, Ergene gibi bu bölgelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı gibi bölgeler tercih edilen yerler diyebiliriz.
Kırklareli tarafında ise Lüleburgaz hareketli, bazı alternatiflerde Babaeski daha yoğun diyebiliriz. Edirne için ise daha çok güney kısmı Enez gibi bölgeler biraz daha yoğun rağbet görüyor.
ÇANAKKALE ÖNEMLİ BİR TERCİH BÖLGESİ
Çanakkale kısmında ise Lapseki, Gelibolu, Biga yoğun, son dönemde Ayvacık'ta da yatırım ilgisi var. 1-1.5 milyon bantlarında Çanakkale'de önemli bir tercih bölgesi.
BURSA, YALOVA, SAKARYA VE KOCAELİ'DE TERCİH EDİLEN YERLER
Bursa'da Mudanya, İnegöl, Karacabey gibi yoğun hareketli olan bölgeler var. Yalova açısından Altınova, Çınarcık nispeten daha hareketli. Kocaeli için baktığımızda Kandıra çok daha hareketli ve yoğun, Gebze nispeten bu hareketlilikten nasibini alıyor. Kandıra bölgesinde hareketlilik arttı.
Sakarya bölgesinde Hendek, Pamukova, Kaynarca ile beraber hareketli diyebiliriz.
FİYATLAR NE DURUMDA?
Fiyatlar metrekaresine göre bölgelere göre değişiyor. Arsa ve arazi olmasına göre değişiklikler gösteriyor. Metrekarede ortalama 100 TL'den başlayan arazi fiyatları ile bin liraya çıkan arsa fiyatlarına kadar aralıklarla yer bulunabiliyor. Genel anlamda arsa türündeki gayrimenkullerin ortalama fiyatlarının 2 bin TL seviyesinde, arazi fiyatlarının ise ortalama bin TL seviyelerinde olduğunu ifade edebiliriz.
MİLLİ EMLAK ARSA VE ARAZİLERİ İHALEYE ÇIKARIYOR
Milli Emlak tarafından çeşitli dönemlerde çeşitli gayrimenkuller satışa çıkarılıyor. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim oluyor hatta 2 yıla kadar taksit imkanı var.
'EMLAK VERGİSİNDEN MUAF, TAPU HARCI YOK'
KDV'siz bir ödeme söz konusu. Emlak vergilerinden 5 yıl muafiyet var ve tapu işlemleri yapılırken de tapu harcı ödenmiyor. Bu ihale türündeki işlemler aslında yoğun başvurularda olan işlemler oluyor. İhalelerde gördüğümüz rakamların çok üstüne rakamlar çıkıyor diyebiliriz. Birçok ihalede belirlenen bedelin çok daha üstündeki tutarda satışlar gerçekleşiyor bu bazen 4-5 katı bulabiliyor. Özellikle taksit imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar piyasa rayicinin üzerinde teklifler verebiliyor.
'WEB SİTESİNDEN TAŞINMAZLAR GÖRÜLEBİLİYOR'
Satışların ağırlıklı olduğu bir bölge yok her zaman farklı bölgelerden gayrimenkuller çıkabiliyor. Bu dönem içerisinde 20 ilde gayrimenkul satışı ilanını görüyoruz. Bu gayrimenkullere vatandaşlar Milli Emlak'ın web sitesinden ulaşıp taşınmazlarla ilgili bilgileri görebiliyorlar. Ayrıntılı bilgi alıp belediyeden imar durumunu sormalarını biz tavsiye ediyoruz.
SATIŞ FİYATLARI NE?
Çok farklı fiyat aralıkları var 100 bin TL'den başlayan milyonlara çıkan satış bedelleri var. İstanbul Kartal'da 157 metrekare bir yer şu anda 3 milyon TL seviyesinden satılıyor.
ARSA VE TARLAYA TALEP ARTAR MI?
Konuta erişim zorlaştıkça arsa ve arazilere ilginin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Özellikle parasını mevduatta değerlendiren kişiler faizlerin düşmesiyle beraber bunu tekrar varlığa yatırabileceklerdir. Nispeten şu anda mevsimsel bazda arsa ve arazi biraz daha yerinde görmesi anlamında zor olabilir ama önümüzdeki yerel seçimden sonra piyasada hareketlilik bekliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
- Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi? İlk Türk Astronot uzaya ne zaman çıkacak?