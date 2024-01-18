Ankara ve İzmir adayı kim olacak? A Haber özel yayını

17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak. Başkan Erdoğan adayları açıklayacak. Hangi mesajları verecek? A Haber muhabirleri il il tüm detayları canlı yayında aktardı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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