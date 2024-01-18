CHP medyasının karın ağrısı bitmiyor! Halk TV'de İYİ Partili Rıdvan Uz'a 15 vekil göndermesi! Şirin Payzın yine devrede...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapmasının ardından yerel seçimlerde ittifakı sonlandıran İYİ Parti, CHP medyasında hedef olmaya devam ediyor. İYİ Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı CHP'yi endişelendirirken CHP fondaşı Halk TV'de İYİ Partili Rıdvan Uz'a sert sözlerle yüklenildi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından yerel seçimlere müstakil olarak girme kararı alan İYİ Parti, CHP'nin ve trol medyasının hedefi olmaya devam ediyor.
CHP SEÇMENİNİ ÖNE SÜREREK İYİ PARTİLİ UZ'A YÜKLENDİ
Bu tepkilerden biri de son olarak CHP tarafından fonlanan Halk TV ekranlarında yaşandı. 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' programında sunucu Şirin Payzın, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a yüklendi.
15 VEKİL DİYETİ
Payzın, "CHP de çıkıp dese ki sevgili İyi Partililer öyle kendi kanatlarınızla uçun diyorsunuz ama zamanında siz kendi kanatlarınızla uçsaydınız da bizim sayemizde parlamentoya girmeseydiniz deseler ne olacak cevabınız? Çünkü CHP'lilerin de bunu demeye hakkı var. Siz diyorsunuz ya şimdi bizim artık desteğimiz yok İmamoğlu ve Yavaş kendi bileklerinin gücüyle kazansınlar madem o kadar iyi başkanlar göstersinler, bakalım üçüncü yol belki. O zaman CHP'liler de Akşener'e diyebilirler ki o zaman zamanında mitingleriniz engellenirken, parlamentoya sokulmazken biz 15 vekilimizle grup kurmanızın önünü açtık. Siz o zaman yetiyordu ise kendi gücünüzle girseydiniz deseler ne olur cevabınız?" diye sordu.
"NE DENİYORSA YAPILDI"
İyi Partili Uz, Payzın'ın sorusuna 2019'daki yerel seçim sonuçlarını hatırlatarak yanıt verdi. Uz, CHP'nin kendilerine 15 milletvekili vermesi karşılığında 2019'daki yerel seçimlerde 'ne deniyorsa yapıldığını' söyledi.
"15 MİLLETVEKİLİNİN KARŞILIĞINDA İSTANBUL'U BIRAKTIK, ANKARA'YI VERDİK"
Uz daha sonra 15 milletvekili karşılığında İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye bırakıldığını sözlerine ekledi.
İYİ Partili Rıdvan Uz'un konuyla ilgili sözleri şöyle:
Çok net bir cevabımız var, Türkiye'de siyasi partiler kurulur 41 vilayette teşkilatını, yönetimini, örgütünü tamamladığında seçime girmeye hak kazanır. Biz o zaman 56 tane ilde tamamlamış olmamıza rağmen YSK toplandı 5 ret 5 de kabul verdiler. Yani dediler ki yarın sabah yurt dışındaki arkadaş da geldiği zaman tekrar oylanacak 6'ya 5 karar çıkacak. Türkiye'de siyasi parti kurdurulmazken, hiç kimse buna cesaret edemezken Davutoğlu ve Babacan dahil, herkes dahil. Bir kadın yüreğini ortaya koyarak parti kurmaya çalıştı. Bunun neticesinde bütün görevlerini siyasi partiler kanuna göre yerine getirmiş olmasına rağmen bu engellenmeye çalışınca gece yarısı Denizli dönüşünde sayın Kemal Bey'in kapısını çalarak dediler ki biz size siz bize lazımsınız. Yeni bir parti kurulması ve Meclis'te olması lazım dendi. Dolayısıyla 15 vekil de talep edildi. Bunu da CHP verdi. Dolayısıyla biz hiçbir talepte bulunmadan ben yerel yönetimlerdeydim o zaman genel başkan dedi ki hiçbir yerde arıza çıkarmayacaksınız biz yerel seçimde bu 15 vekilin karşılığında feragat edeceğiz ne deniyorsa yapacağız dendi. Ve biz bu vekilin karşılığında İstanbul'u bıraktık, Ankara'yı verdik. Neden çünkü parlamenter sistem ve Türk demokrasisi için.
MAÇOĞLU'NDAN ADETA HESAP SORMUŞLARDI
Öte yandan Şirin Payzın'ın programına geçtiğimiz günlerde de Kadıköyden belediye başkanlığına aday olduğunu duyuran Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu katılmıştı.
Hem Payzın hem de programdaki diğer isimler Maçoğlu'na adeta hesap sordu.
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