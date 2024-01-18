CHP medyasının karın ağrısı bitmiyor! Halk TV’de İYİ Partili Rıdvan Uz’a 15 vekil göndermesi! Şirin Payzın yine devrede...

"15 MİLLETVEKİLİNİN KARŞILIĞINDA İSTANBUL'U BIRAKTIK, ANKARA'YI VERDİK"

Uz daha sonra 15 milletvekili karşılığında İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye bırakıldığını sözlerine ekledi.

İYİ Partili Rıdvan Uz'un konuyla ilgili sözleri şöyle:

Çok net bir cevabımız var, Türkiye'de siyasi partiler kurulur 41 vilayette teşkilatını, yönetimini, örgütünü tamamladığında seçime girmeye hak kazanır. Biz o zaman 56 tane ilde tamamlamış olmamıza rağmen YSK toplandı 5 ret 5 de kabul verdiler. Yani dediler ki yarın sabah yurt dışındaki arkadaş da geldiği zaman tekrar oylanacak 6'ya 5 karar çıkacak. Türkiye'de siyasi parti kurdurulmazken, hiç kimse buna cesaret edemezken Davutoğlu ve Babacan dahil, herkes dahil. Bir kadın yüreğini ortaya koyarak parti kurmaya çalıştı. Bunun neticesinde bütün görevlerini siyasi partiler kanuna göre yerine getirmiş olmasına rağmen bu engellenmeye çalışınca gece yarısı Denizli dönüşünde sayın Kemal Bey'in kapısını çalarak dediler ki biz size siz bize lazımsınız. Yeni bir parti kurulması ve Meclis'te olması lazım dendi. Dolayısıyla 15 vekil de talep edildi. Bunu da CHP verdi. Dolayısıyla biz hiçbir talepte bulunmadan ben yerel yönetimlerdeydim o zaman genel başkan dedi ki hiçbir yerde arıza çıkarmayacaksınız biz yerel seçimde bu 15 vekilin karşılığında feragat edeceğiz ne deniyorsa yapacağız dendi. Ve biz bu vekilin karşılığında İstanbul'u bıraktık, Ankara'yı verdik. Neden çünkü parlamenter sistem ve Türk demokrasisi için.