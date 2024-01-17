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Uzaya hatıra bileti! İnternet üzerinden ad-soyad ile hatıra bileti oluşturulabiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 18:11
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Spacex Falcon 9 roketi, bu gece NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Türkiye’nin ilk uzay yolculuğuna özel hatıra bilet oluşturulabiliyor.
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