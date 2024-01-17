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Türkiye’nin uzay hayali gerçekleşiyor! Space X Dragon aracı Florida’daki uzay merkezinden fırlatılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 17:49
Türkiye’yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı. Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. O tarihi anları takip etmek için meydanlara dev ekranlar kuruldu. A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu TÜBİTAK İş Geliştirme Grup Lideri Dr. Sadık Murat Yüksel detayları aktardı.
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