Emine Erdoğan'dan Alper Gezeravcı’ya başarılar mesajı: Gönülden tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı’ya görevinde başarılar mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi.
Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya görevinde başarılar mesajı paylaştı.
"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK"
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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