17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Alper Gezeravcı’ya başarılar mesajı: Gönülden tebrik ediyorum

Emine Erdoğan'dan Alper Gezeravcı’ya başarılar mesajı: Gönülden tebrik ediyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Alper Gezeravcı’ya başarılar mesajı: Gönülden tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı’ya görevinde başarılar mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi.


Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya görevinde başarılar mesajı paylaştı.


"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE MUTLULUK"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Uzay serüveninde tarihi gün! İşte adım adım yaşanacaklar UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! İŞTE ADIM ADIM YAŞANACAKLAR
İlk uzay yolcusunun ailesi duygulandırdı! İLK UZAY YOLCUSUNUN AİLESİ DUYGULANDIRDI!
Uzayda Türkiye heyecanı! 84 milyon 01.11’e kilitlendi UZAYDA TÜRKİYE HEYECANI! 84 MİLYON 01.11'E KİLİTLENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA