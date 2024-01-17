Depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan
6 Şubat depremi sonrası hükümet deprem konutları için hızla çalışmalara başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği konutların teslimatı başlıyor. Başkan Erdoğan, Gaziantep'te depremzedelere yuvalarının anahtarını teslim edecek.
Deprem bölgesinden sevindiren haber geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, bölge illerinde yapılan konutların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
438 KONUTUMUZ TESLİME HAZIR
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, müjdeli haberi "Nizip ilçemizde yapımına TOKİ tarafından devam edilen toplam 2498 konuttan 438 konutumuz teslime hazır hale geldi.
"ÇEKİLİŞ KURASI DEPREM FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞECEK"
438 konutumuzun çekiliş kurası Cumhurbaşkanımız tarafından Gazi şehrimizi ziyaretleri ile onurlandıracağı 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nizipli hemşehrilerimize hayırlı olsun" notuyla duyurdu.
10 BİN KONUT TESLİM AŞAMASINA GELDİ
6 Şubat depremlerinde yıkılan konutların sahipleri için TOKİ tarafından Gaziantep'te ihalesi yapılan 25 bin 700 konutun 10 bini teslim aşamasına geldi.
Nurdağı, İslahiye, Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde TOKİ tarafından belirlenen depreme dayanıklı arazilerde inşa edilen konutlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 6 Şubat 2024 tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek.
Tünel kalıp ve perde beton kullanılarak yapılan konutlar yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor.
Konutların yanı sıra vatandaşların kullanacağı sosyal tesisler ile park ve oyun alanları da hızla yapılarak teslim tarihine yetiştirilmeye çalışılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman askere gideceğim? Şubat 2024 sınıflandırma sonuçları: Sevk ve celp tarihleri
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
- Türkiye'deki 'En mutlu şehir' açıklandı! O ilimiz 2023 yılında 1. sıraya yerleşti!
- Kırklareli isminin nereden geldiği belli oldu: İşte şehirlerin Osmanlı dönemindeki adları…
- KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
- Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!
- THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
- e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?
- ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara 2024 Ocak ödeme tablosu...
- 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...
- Kışın çamaşır kurutma derdine son! Japonların anında kupkuru yapan 6 formülü