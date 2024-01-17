Depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan

10 BİN KONUT TESLİM AŞAMASINA GELDİ

6 Şubat depremlerinde yıkılan konutların sahipleri için TOKİ tarafından Gaziantep'te ihalesi yapılan 25 bin 700 konutun 10 bini teslim aşamasına geldi.

Nurdağı, İslahiye, Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde TOKİ tarafından belirlenen depreme dayanıklı arazilerde inşa edilen konutlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 6 Şubat 2024 tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Tünel kalıp ve perde beton kullanılarak yapılan konutlar yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor.

Konutların yanı sıra vatandaşların kullanacağı sosyal tesisler ile park ve oyun alanları da hızla yapılarak teslim tarihine yetiştirilmeye çalışılıyor.