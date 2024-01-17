17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! Alper Gezeravcı adım adım neler yapacak? İşte tüm detaylar

UZAY SERÜVENİNDE TARİHİ GÜN! Alper Gezeravcı adım adım neler yapacak? İşte tüm detaylar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 17:51
Güncelleme:17.01.2024 17:52
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Spacex Falcon 9 roketi, bu gece NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu da Florida'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uzay serüveninde tarihi gün!
Uzay serüveninde tarihi gün!
Türkiye’nin uzay hayali gerçekleşiyor!
Türkiye’nin uzay hayali gerçekleşiyor!
Türkiye’nin uzay hayali gerçekleşiyor!
Türkiye’nin uzay hayali gerçekleşiyor!
Göçmenlere ateş açan Atina’ya ceza!
Göçmenlere ateş açan Atina’ya ceza!
Yörük çocuğu uzaya gidiyor
"Yörük çocuğu uzaya gidiyor"
HSK, Yargıtay’a 4 yeni üye seçti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni üyelere tebrik
HSK, Yargıtay’a 4 yeni üye seçti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni üyelere tebrik
CHP’de İzmir adayı kim olacak?
CHP'de İzmir adayı kim olacak?
Akşener’den CHP’ye çok sert sözler
Akşener’den CHP’ye çok sert sözler
Ege ve Marmara’da tsunami riski var mı?
Ege ve Marmara'da tsunami riski var mı?
İsviçre’nin barış zirvesinde Rusya yok!
İsviçre’nin barış zirvesinde Rusya yok!
Tarihi yolculuğa saatler kaldı
Tarihi yolculuğa saatler kaldı
Pakistan’dan İran’a çok sert tepki
Pakistan’dan İran’a çok sert tepki
Daha Fazla Video Göster