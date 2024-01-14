"Büyük Harekat" başlayacak mı? PKK'yı "süpürme harekatı" başlar mı? ABD petrol bölgelerinde ne planlıyor?

ABD VE İSRAİL'İN TERÖR DEVLETİ PROJESİ

Türkiye ABD ve Avrupa'nın PKK devleti projesine meydan okudu. Türkiye sadece PKK ile savaşmıyor. ABD'nin Türkiye karşısında doğrudan tutum aldığını görüyoruz. İsrail de burada doğrudan bir düşman aslında. İsrail'in kendine "vaadedilen topraklar" kısmında Türkiye'de görülüyor. Hatay'a kadar içine alan bir durumdan söz ediyor. ABD'nin PKK projesinin aslında ABD'nin garnizon devleti olan İsrail ile projelerinin uyumunu görmüş oluruz. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tavırdan rahatsızlık duyuyorlar. ABD dünyanın gündemini Yemen'e Kızıldeniz'e kaydırmak Türkiye'nin gündemini PKK ile mücadeleye kaydırmak istiyor. Türkiye'de kimse vatan evladının bir damla kanının akmasını istemez ancak bu durumlardan politik fayda elde etmek isteyen birtakım çehreler var. Şehitlerin arkasından çıkıp konuşanlar var ve bunlar milletvekili olmuş, bunları destekleyen de var.