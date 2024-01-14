"Büyük Harekat" başlayacak mı? PKK'yı "süpürme harekatı" başlar mı? ABD petrol bölgelerinde ne planlıyor?
Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen kalleş saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Bölgede başlayan harekatta 57’den fazla terörist imha edildi. Dün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan GüvenliK Zirvesi’nden “Teröristan” projesine "izin yok" mesajı tüm dünyaya ilan edildi. Peki terör örgütüne yönelik yeni kara operasyonu gündemde mi? Türkiye'nin "sınır güvenliği" nereden başlıyor? Sınır ötesi operasyonlar ile Türkiye terörü nasıl süpürüyor? Terörü kaynağında kurutma stratejisi nasıl devam edecek? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek? Pençe operasyonlarıyla hangi bölgeler TSK kontrolüne geçti? YPG-ABD Suriye'de hangi petrol-enerji yataklarını kontrol ediyor? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
"TERÖRİSTAN" PROJESİNE GEÇİT YOK
Alçak saldırının ardına Başkan Recep Tayyip Erdoğan lider başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nde Güvenlik Zirvesi yapıldı. 3 bakan ve 2 daire başkanın katıldığı toplantıdan tüm dünyaya "Teröristan" denilen proje izin verilmeyeceği açık ve net şekilde ilan edildi. Zirveden sonra sıklaşan harekatta 57'den fazla terörist etkisiz getirildi.
TERÖR HEDEFLERİ YOK EDİLİYOR
Öte yandan TSK ve MİT terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisi sivil katliamları engelliyor. Türkiye'nin terörün finans kaynağı petrol tesislerini hedef alıyor, ABD ne yapacak? Vurulan bölgeler kime, nasıl bir mesaj? Sınırın sıfır noktasında neler oluyor? Sınır ötesi operasyonlar neden yapılmalı? Suriye'ye 5. Harekat için eller tetikte mi? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye neden bu bölgede olmalı? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber'e katılan uzman isimler değerlendirdi.
HAVA HAREKATI ARTACAK
Uluslararası ilişkiler uzmanı Mehmet Rakipoğlu: Güvenlik Zirvesi Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlığını tekrar ortaya koymuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kararlığını ortaya koyan sonuçlar çıktı. Son günlerde verilen şehitlerden sonra Türkiye'den bir kara harekatı bekleniyor. PKK'nın Türkiye içindeki faaliyetleri bunun dışında Suriye, Irak ve Avrupa'daki faaliyetleri bir çok Türkiye düşmanı tarafından destekleniyor ve fonlanıyor. Kınama yayınlayanların silahları PKK'nın elinde geziyor. Operasyonu burada mümkün kılacak durum Türkiye'nin kararlı duruşu olacaktır. Irak'ın kuzeyinde yapılacak bir kara harekatı Suriye'deki kara harekatı ile alakalıdır. Önceliğin neresi olacağına bürokrasi karar verecektir. Hava harekatının daha fazla artması bekleniyor. Diyarbakır'da dün gece oldukça hareketli geçti.
GÜVENLİK SADECE İÇERİDE BAŞLAMIYOR
Gerek MİT gerek TSK'nın bir doktirin değişikliğine gittiğini görüyoruz. MİT son dönemde nokta operasyonlarla sözde üst düzey teröristleri imha ediyor. MİT aşağıdaki PKK terör örgütü mensupları ile uğraşmıyordu. TSK da bu işlerde tam destek sağlıyordu. Burada terörle mücadelede birçok birimin birleştiğini görebiliriz. Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'de artık eylem yapamıyor. Irak ve Suriye sınırında değil iç taraflara kaçmış durumdalar. 1 Ekim'de İçişlerine yönelik saldırıda Suriye kaynaklıydı. Örgüt artık içeriden adam devşiremiyor. Terör Suriye ve Irak'ta kaynağında kurutulduğu için Türkiye'ye gelemiyor. Dolayısıyla güvenlik sadece içeride başlamıyor Suriye'de yapılan harekatlar bunun öncüsüdür.
ABD VE İSRAİL'İN TERÖR DEVLETİ PROJESİ
Türkiye ABD ve Avrupa'nın PKK devleti projesine meydan okudu. Türkiye sadece PKK ile savaşmıyor. ABD'nin Türkiye karşısında doğrudan tutum aldığını görüyoruz. İsrail de burada doğrudan bir düşman aslında. İsrail'in kendine "vaadedilen topraklar" kısmında Türkiye'de görülüyor. Hatay'a kadar içine alan bir durumdan söz ediyor. ABD'nin PKK projesinin aslında ABD'nin garnizon devleti olan İsrail ile projelerinin uyumunu görmüş oluruz. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tavırdan rahatsızlık duyuyorlar. ABD dünyanın gündemini Yemen'e Kızıldeniz'e kaydırmak Türkiye'nin gündemini PKK ile mücadeleye kaydırmak istiyor. Türkiye'de kimse vatan evladının bir damla kanının akmasını istemez ancak bu durumlardan politik fayda elde etmek isteyen birtakım çehreler var. Şehitlerin arkasından çıkıp konuşanlar var ve bunlar milletvekili olmuş, bunları destekleyen de var.
ABD VE İSRAİL'İN PLANLARI BOZULACAK
Türkiye aynı zamanda içeride ciddi bir mücadele veriyor. ABD ve İsrail, Türkiye'nin Gazze'de aktif bir rol almasını istemiyor. Türkiye bağımsız Filistin devleti olmadan sorununun çözülmeyeceğini defalarca açıkladı. Şu anda devam eden bir soykırım yargılaması var ve Güney Afrika'ya verilen kanıtların birçoğunu Türkiye sağlamış durumda. Türkiye bu süreçte doğrudan etkili ve ABD ile İsrail bunu istemiyor. Bölgedeki hiçbir ülke Türkiye'nin bir meydan okuyucu olmasını ya da bölgesel bir güç olmasını istemez. ABD bölgede siyonistler gibi bölgesel bir savaş istemiyor ancak İsrail'e müdahaleye de karşı çıkıyor.
PKK'NIN BOYUNU AŞAN BİR ŞEY!
Gazeteci – Yazar Güngör Yavuzaslan: Fotoğrafları gördüğümüzde şunu da düşündük. Mutlaka bir destek alınmış bu PKK'nın boyunu aşan bir şey. İçeriyi betonlama yapmışlar buralar hep yok edildi. Burada barınamayan teröristler aşağı doğru çekilmeye başladı.
PKK'YA SİLAHLARI KİM, NASIL VERİYOR?
Son sistem silahları ABD'nin direk vermesi lazım, bunu da Suriye'de verdiğini görüyoruz. Bizim Irak'ta karşımıza çıkıyor. Suriye'de veriyor TIR'ların içinde, Irak'ta karşımıza çıkıyor.
ABD HAİNCE BİR PLAN İÇİNDE!
Vermekle kalmıyor eğitiyor artı bunların saklanmasını da sağlıyor. ABD PKK üzerinden haince bir plan içinde.
O kadar açıktan yapıyorlar ki bakın ABD askerlerinin yüzleri açık. Kendilerini göstermekten çekinmiyorlar. Burada Temel piyade eğitimi dediğimiz eğitim. Büyük ihtimal örgüte yeni katılmış bunlar.
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