ABD PKK üzerinden haince bir plan içinde! Perde arkasını A Haber'de anlattı

PKK’ya silahları kim, nasıl veriyor? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Gazeteci – Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan, "Vermekle kalmıyor eğitiyor artı bunların saklanmasını da sağlıyor. ABD PKK üzerinden haince bir plan içinde." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN