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"Büyük Harekat" başlayacak mı? PKK'yı "süpürme harekatı" başlar mı? ABD petrol bölgelerinde ne planlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 10:29
Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen kalleş saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Bölgede başlayan harekatta 57’den fazla terörist imha edildi. Dün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan GüvenliK Zirvesi’nden “Teröristan” projesine "izin yok" mesajı tüm dünyaya ilan edildi. Peki terör örgütüne yönelik yeni kara operasyonu gündemde mi? Türkiye'nin "sınır güvenliği" nereden başlıyor? Sınır ötesi operasyonlar ile Türkiye terörü nasıl süpürüyor? Terörü kaynağında kurutma stratejisi nasıl devam edecek? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek?  Pençe operasyonlarıyla hangi bölgeler TSK kontrolüne geçti? YPG-ABD Suriye'de hangi petrol-enerji yataklarını kontrol ediyor? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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