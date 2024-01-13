Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı! Davullu zurnalı paylaşıma tepki yağınca tutuştu







PAYLAŞIMI KALDIRDI

CHP'li Erdal Beşikçioğlu tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Öte yandan Beşikçioğlu adeta dalga geçerek "Milletimizin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmamıştı.



Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" ifadelerini kullanmıştı.