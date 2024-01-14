İYİ Parti’de istifa ve ihraç depremi: 8 ayda 6 milletvekili kaybetti

İSTİFA EDEN ÖNEMLİ İSİMLER

İYİ Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:

"İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok (Görevden alındı), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi, 2023 Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan."

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