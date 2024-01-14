MİT’ten Irak'ta nokta operasyon: PKK-KCK'lı terörist Hasan Seburi Süleymaniye'de öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'deki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
PKK'YA YENİ DAHİL OLMUŞ
Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı.
İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi.
MİT'TEN BAŞARILI OPERASYON
İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.
PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.
Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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