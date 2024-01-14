MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK-KCK’lı terörist Hasan Seburi Süleymaniye’de öldürüldü

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.