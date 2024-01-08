Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan Murat Kurum analizi: Projeler kazanacak

Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜM TÜRKİYE'DE HİZMET SÖZÜ

"İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?" diye soran Başkan Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, salonda açılan "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" yazısını işaret ederek, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını ifade etti.