Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan Murat Kurum analizi: Projeler kazanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (iBB) Başkan adayı olarak daha önce de başarılı bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını hakkıyla yerine getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u açıkladı. İstanbul’un kayıp 5 yılı ve geleceğini kazandıracak aday olarak daha ilk günden çalışmalarına başlayan ve vatandaşlarla kucaklaşan Kurum, “Tüm sorunları üstesinden geleceğiz” mesajını verdi. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu yönetiminde hizmet yerine görevde kaldığı sürece siyaset yapıp İstanbul’a sırtını dönen CHP zihniyetini eleştirdi. Kutlu yolda Murat Kurum’un ortaya sereceği performansa dikkat çeken Altınok “Sloganlar değil projeler kazanacak” tespitinde bulundu.
AK Parti, "Yeniden AK Parti, Yeniden İstanbul" sloganıyla hizmete hasret Fatih Sultan Mehmet'in şehri için 31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda startını verdi.
CUMHUR İTTİFAKI KOL KOLA VATANDAŞ İÇİN YÜRÜYOR
Dün Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜM TÜRKİYE'DE HİZMET SÖZÜ
"İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?" diye soran Başkan Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan, salonda açılan "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" yazısını işaret ederek, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını ifade etti.
"İSTANBUL'U SON 5 YILLIK FETRET DEVRİNDEN MUTLAKA ÇIKARTACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın hitabında en vurucu kısım ise "81 vilayetin her biri gibi bilhassa Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız." şeklindeydi.
İşte Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği gibi yerel seçimlere gümbür gümbür hazırlanan AK Parti, vatandaşa İstanbul'da CHP'nin vasat Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mega kentin kaybettiği kayıp 5 yılı telefi edeceğiz sözünü verdi.
SABAH YAZARI ALTINOK'TAN MURAT KURUM DEĞERLENDİRMESİ
Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yönetiminde hizmet yerine görevde kaldığı sürece siyaset yapıp İstanbul'a sırtını dönen CHP zihniyetini eleştirdi.
"SLOGANLAR DEĞİL PROJELER KAZANACAK"
Kutlu yolda Murat Kurum'un ortaya sereceği performansa dikkat çeken Altınok "Sloganlar değil projeler kazanacak" tespitinde bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Sloganlar değil projeler kazanacak" başlıklı yazısı...
Türkiye aylardır ötelediği seçim havasına girdi.
AK Parti beklendiği üzere, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'la yarışacak.
İmamoğlu, 2019 seçimlerini "Altılı Masa ittifakıyla" kazanmıştı. Bu seçimde HDP'nin tavrının ne olacağını pazarlıklar belirleyecek.
İmamoğlu'nun zaferinde etkili olan Meral Akşener'in "Şimdiki aklım olsa kalktıktan sonra yeniden oturmazdım" dediği masaya dönmesi ise çok zor. Yine de İyi Parti tabanından bir kısım seçmenin İmamoğlu'nu desteklemesini bekleyebiliriz.
Sonucu konuşurken, seçim artimetiğinin dışında, muhalefetin büyük umutlarla girdiği Mayıs seçimlerinden sonra içine girdiği travmayı da göz ardı edemeyiz. Muhalif seçmende ne 2019 ne de 2023 seçimlerindeki hava var. 5 yıl boyunca kayda değer tek bir icraatla bile hafızalarda yer edemeyen İmamoğlu'na oy verecek kitle içinde yine "Yeter ki Erdoğan gitsin" diyenler ağırlıklı olacak. Bu "temeninin" ancak 5 yıl sonra bir anlam ifade edeceğini düşünürsek, İmamoğlu'na daha güçlü bir motivasyon gerektiği ortada.
"MURAT KURUM İCRAATLARIYLA TANINIYOR"
Ve tabii ki, Murat Kurum gibi siyasi kavgalarla değil bakanlık dönemindeki icraatlarıyla tanınan, yıpranmamış bir adayın sahneye çıkması gri alandaki rasyonel seçmeni mutlaka etkileyecektir.
"Bir de beni deneyin" diyerek yakaladığı şansı Cumhurbaşkanlığı hevesiyle ve siyasi polemiklerle heba eden İmamoğlu'na bu dönemde slogandan daha fazlası lazım olacak.
Seçmen sandıkta kentin trafik, ulaşım, deprem ve insani kentleşme gibi sorunlarına "çözeceğiz" dışında somut projelere bakacak.
Zira İstanbullu önceki dönemlerde yapılan alt yapı yatırımları sayesinde 5 yıl bir şekilde idare eden kentin bir dönem daha 'temel atmama törenleri'ni falan kaldırmayacağının farkında.
KAFAMDAKİ MURAT KURUM
AK Parti'nin İstanbul adayı ilan edilen Murat Kurum siyasette yeni bir isim diyebiliriz.
Ankara'da memur bir ailenin çoğu olarak dünyaya gelen 48 yaşındaki Kurum İnşaat mühendisi. Yüksek lisansı kentsel dönüşüm alanında yapmış.
Kariyerine TOKİ'de başlayan ve geçtiğimiz dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yapan Kurum, sahada büyük projelerin üstesinden geldi.
MURAT KURUM'UN PERFORMANSI
Deprem dönemindeki performansıyla muhalefetten de alkış aldı.
Murat Kurum'la televizyon röportajları yaptım. Uluslararası temaslarında da kendisini tanıma, nasıl iş yaptığını, diyalog kurduğunu görme imkanı buldum. Hafızamda işine odaklanmış, yeni fikirlere açık, malum siyasetçi hastalıklarından kendini korumayı başarmış, esprili ve sakin bir adam olarak yer etti.
ADAYLARIN İLK TWİTLERİ
İstanbul'da kıran kırana bir yarışa girecek olan İBB'nin AK Partili ve CHP'li adayları ilk sözlerini sosyal medyadan söylediler:
"İstanbul'a hizmette Tam Yol İleri" sloganını kullanan İmamoğlu Twitter hesabına şunları yazdı:
"Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarihi yolculuğa destek olmaya davet ediyorum. Her yaştan, her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, kadınları ve gençleri bir kez daha tarih yazmaya davet ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbulumuz Muradına Kavuşacak" diyerek duyurduğu Kurum ise ilk twitinde vizyonunu şu cümlelerle tarif etti:
"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak."
ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ NASIL ÖZGÜRLEŞTİRECEK?
Dün İmamoğlu için İBB seçimlerinin bir yerel seçim olmadığını 2028 hedefi için bir olmazsa olmaz bir basamak olduğunu yazmıştım.
CHP Genel Başkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'ndan zamanı gelince İmamoğlu'na vermek üzere "emaneten" aldığı iddia edilen Özgür Özel için de yerel seçim anlamı bambaşka.
İmamoğlu kazanırsa koltuğuna elveda diyeceğini biliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin aday tanıtım toplantısında söylediği şu sözler, ana muhalefetteki halinin özeti:
"Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz."
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