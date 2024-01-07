AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum nereli? Murat Kurum’un mesleği ne?

MİLLETİN HAFIZASINA KAZANDI

2023 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu. Ancak o, bakanlığı boyunca kentsel dönüşüm konusunda tarihi hamleler gerçekleştiren, doğal afetler sonrasındaki hızlı ve etkin koordinasyonda kritik rol üstlenen, deprem konutlarının süratle inşa edilmesinde gayret eden ve Türkiye'yi çepeçevre saran millet bahçelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan başarılı kariyeriyle kazınmıştı milletin hafızasına. İşte tam da bu nedenle aday gösterildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. 48 yaşında evli ve 3 çocuk babası olan Murat Kurum, bu kez de İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken ve cazip bir şehir haline getirme vaadiyle yetki almak için çıkıyor milletin karşısına.