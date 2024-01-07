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AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum nereli? Murat Kurum’un mesleği ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum nereli? Murat Kurum’un mesleği ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu ilan etti. A Haber’de Murat Kurum'un portresini hazırladı. İşte tüm detaylar…

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken hep bir merak konusu oldu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Çıkarımlar, yorumlar, tahmin edilen isimler derken merak edilen soru yanıt buldu sonunda. Eski Çevre-Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul adayı olarak açıklandı.

KONYALI AİLENİN EVLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına giden yaşam yolculuğu, 1976 yılının 7 Mayıs günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde başladı. Konyalı bir ailenin 3 çocuğundan biriydi Murat Kurum. Mevlana'nın huzur dolu şehrinde başlayan eğitim hayatı, babasının memuriyetinden ötürü bir süre Mardin daha sonra da Ankara'da devam etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Baba mehmet kurum inşaat mühendisiydi. Bir çınar gibi arkasında durduğu evladına sadece ilham kaynağı değil bir idol de olmuştu aynı zamanda. Babasının izinden gitti Murat Kurum. Konya Selçuk üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu 1999 yılında. Sonrasında da yüksek lisans yaptı kentsel dönüşüm alanında.

ÖZEL SEKTÖRDEN KAMUYA GEÇİŞ

İdealist bir gençti. Başarılı bir mühendis olmaktı hedefi. Temelden başladı, kolları sıvadı ve işe koyuldu. Türkiye'nin farklı yerlerindeki birçok şantiyede çalıştı. 6 yıllık özel sektör deneyiminin ardından kamuya geçti. 2005 yılında TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. Bir yıl sonra da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü oldu.

REKOR BÜYÜMENİN MİMARI

Azmi, yeteneği ve elde ettiği başarılarla kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu Murat Kurum 2009 yılına gelindiğinde Emlak Konut GYO A.Ş'nin genel müdürüydü artık. İcraatları ve işindeki başarısıyla adından hep söz ettirdi Murat Kurum. Emlak Konut'un rekor büyümesinde ve marka değerini artırmasında kilit roldeydi. Öyle ki Cumhuriyet tarihinin en büyük iki halka arzını gerçekleştirerek, İstanbul'a güvenli konutlarla modern yaşam alanları kazandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu başarı hikayesi, Başkan Erdoğan'ın da dikkatini çekmişti. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca şehirlerin kalkınması, dirençli hale getirilmesi ve çevrenin korunması adına önemli projelere imza attı. Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması için birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı. Özellikle de İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının bir seferberliğe dönüşmesi için gayret gösterdi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Bakanlığı döneminde doğal afetlerin neden olduğu sorunları aşmak için gecesini gündüzüne kattı. Manavgat ve Marmaris'teki yangınların geride bıraktığı hasarı gidermek için projeler üretti. Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Giresun'daki sellerin neden olduğu hasarı gidermek için sahadaydı. Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerin ardından da vatandaşın yaralarını sarmak adına günlerce bölgede kalıp her sorunla bizzat ilgilenip çözmek için yoğun mesai harcadı. 46 bin afet konutunun sosyal donatılarıyla birlikte yapımını sağladı.

57 GÜN AFET BÖLGESİNDE KALDI

6 Şubat 2023'te yaşanan ve Asrın Felaketi olarak tanımlanan depremin izlerini silmek için de seferber oldu Murat Kurum. Tam 57 gün bölgede kaldı. Geçici yaşam alanlarının kurulmasının ardından TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Murat Kurum'un 5 yıl süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı döneminde, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefine de ulaşıldı. 484 millet bahçesinin yapımına başlandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" felsefesinin yaygınlaşması için de aktif rol aldı.

MİLLETİN HAFIZASINA KAZANDI

2023 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu. Ancak o, bakanlığı boyunca kentsel dönüşüm konusunda tarihi hamleler gerçekleştiren, doğal afetler sonrasındaki hızlı ve etkin koordinasyonda kritik rol üstlenen, deprem konutlarının süratle inşa edilmesinde gayret eden ve Türkiye'yi çepeçevre saran millet bahçelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan başarılı kariyeriyle kazınmıştı milletin hafızasına. İşte tam da bu nedenle aday gösterildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. 48 yaşında evli ve 3 çocuk babası olan Murat Kurum, bu kez de İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken ve cazip bir şehir haline getirme vaadiyle yetki almak için çıkıyor milletin karşısına.

Murat Kurum kimdir? İşte tüm detaylar... MURAT KURUM KİMDİR? İŞTE TÜM DETAYLAR...
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