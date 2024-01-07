AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalara başladı: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi! “Sadece İstanbul”

"SADECE İSTANBUL"

İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"

"İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK"

Başkan Recep TayyipE rdoğan'ın katılımlarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Murat Kurum'un İBB adaylığı açıklandı.

"81 vilayetin her biri gibi bilhassa Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız."

"İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİ BİTECEK"

Murat Kurum ise, İstanbul'da duraklama döneminin biteceğini vurgulayarak şu şekilde açıklamada bulundu:

"Şu anda tüm teşkilatımızla, bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Yüz günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı'mızı hazırlıyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz.

İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak."