MHP lideri Devlet Bahçeli Murat Kurum’u tebrik etti

Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.