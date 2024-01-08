CHP'li isimden gündemi sarsan itiraf! Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti: Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek için talimat aldım
Skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP'de bu kez de CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Çakır, Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayında İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti.
CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettirmek için kendisine talimat verdiğini afişe etti.
Çakır, Kılıçdaroğlu için yaptıklarını karalamaların aynılarını 31 Mart mahalli yerel seçimlerinde İmamoğlu için yapacağını belirtti.
Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettirmek için nasıl bize talimat verdiysen şimdi aynısını biz sana yapacağız Sayın Ekrem İmamoğlu.
İstanbul'daki akrabalarımız eşimiz dostumuz ile sana kaybettireceğiz dalga geçebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz o sandıkta size neyin ne olduğunu göstereceğiz. Sayın Murat Kurum için 200 arkadaşımız İstanbul sokaklarında çalışmaya hazır. "
Öte yandan Çakır, sosyal medyadan gelen 'Sen Ekrem İmamoğlu'nun yanına bile yaklaşamazsın' diyerek kendisini eleştiren ve sözlerine inanmayanlara yönelik Ekrem İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü bir videoyu paylaştı.
Çakır İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü paylaşımına, "Herkes bana yazıyor Ekrem beyle fotoğraf herkes çeker diye nasıl bir talimat almış olabilirsin sen kimsin vs. diyenler bakın, Ekrem bey kiminle kurultay salonuna giriyor yakınlığımı görün beni daha fazla konuşturmayın troller" notu düştü.
Çakır, CHP'nin önemli isimlerinden CHP'nin eski Milletvekili Gürsel Tekin'i de yayılım ateşine tuttu. Çakır, "Şimdi bir şey diyeceğim.
AK Partili olacağım gözünüzde biliyorum ama CHP kurultayında dağıttığımız paralar kimindi, İstanbullunun değil miydi?
Ya da Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin.
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