AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık sonrası önemli mesajlar: 100 günlük acil eylem planını hazırlıyoruz
Son dakika haberine göre AK Parti tarafından İBB adayı olarak açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir açıklama yaptı. Kurum, "Kutlu yolculuğun ilk adımını attık." diyerek seçim kampanyası sürecine resmen başladı. Kurum, "İstanbul yeniden özüne dönecek" derken 100 günlük acil eylem planı hazırladıklarını da duyurdu.
AK Parti tarafından İBB adayı olarak açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir açıklama yaptı.
İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. AK Parti il teşkilatına hoş geldiniz. Bu ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz.
Şimdi sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum.
Canım anneme ve babama; sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı olan sayın cumhurbaşkanımza, dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimi rahmetle anıyorum.
İstanbul'a aday olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Mekke ve Medine'nin emanetleri var İstanbul'da. Saraybosna'nın yeşili, Endülüs'ün ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul bugünümüz, yarınımız. Bu derece kıymetli, özen gösterilmesi bir şehirde birlikte yaşıyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde olmaktır.
Yarın sabahtan itibaren İstanbullulara hedeflerimizi hep beraber anlatacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar he bir işin başında buldu. Ülkemizin şehircilikte hak ettiği noktaya gelmesi için 20 yıl boyunca ter döktük. Bakanlığımız boyunca ülkemizin dört bir yanında hizmetlerde bulunduk.
Afetlerin ardından tüm insanımızla bir olduk, beraber olduk. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var. 7 tepesinde alın terimiz var. Biz iyi günde kötü günde teşkilatımızla İstanbulluların yanında olduk.
Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları için kollarımızı sıvadık. Finanskent'i bu şehre kazandırdık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Hep çözüm tarafında olduk.
Farklı gündemler peşinde olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Mevcut belediye yönetiminin 5 yılda yaptığının katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. 94 ruhu ile yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız.
İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız.
Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. İBB Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur kar değecek. Daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Dinamik, hareketli, yedi 24 yaşayan bir şehir. Laf değil iş üreteceğiz. Ve icrasız İstanbul son bulacak. İBB Başkanı tarihe karşı saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayıp boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. 16 milyonun başkanı değil dostu, kardeşi olacağız. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz. Ortak akla, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız.
Tüm arkadaşlarımızla, bilim insanları ile harıl harıl çalışıyoruz. Her birine teşekkür ediyorum. 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında proje tanıtım toplantımızla müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. İBB Başkan Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" ifadelerini kullandı.
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