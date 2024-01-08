CHP’de İzmir kaosu körükleniyor! İmamoğlu Özgür Özel’i yok sayıyor! Gözler açıklanacak adayda...

AKŞENER'DEN İSTANBUL SÜRPRİZİ

İYİ Parti'de ise İstanbul ve Ankara adayı için özel bir çalışma yapılıyor. Ankara adayının bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Akşener İstanbul için sürpriz bir isimle görüşüyor. Bu adayın ses getireceği iddia ediliyor. Akşener şubat ayında İYİ Parti İstanbul adayını açıklayabilir.