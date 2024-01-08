CHP'de İzmir kaosu körükleniyor! İmamoğlu Özgür Özel'i yok sayıyor! Gözler açıklanacak adayda...
CHP'de yerel seçimler öncesi Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası sürerken bu kriz İzmir konusunda tavan yaptı. Özellikle İmamoğlu'nun kendisine yakın gördüğü isimleri aday göstermeye çalışarak Özel'i yok sayması parti içinde kriz yarattı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş CHP içinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
CHP'de üst üste ertelenen toplantıları sonrası Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki kriz iyice ayyuka çıkarken, özellikle İzmir adayının belirlenmesi konusunda büyük bir kriz yaşanıyor.
Özgür Özel İzmir'de kadın aday çıkarmak isterken, Ekrem İmamoğlu ise kendisine yakın olarak gördüğü isimleri farklı illerde aday olarak göstermek istiyor.
YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI ÇIKMAZDA!
Her fırsatta kardeş imajı çizen ikili arasında sinirler gerildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği adayları Özgür Özel'e dayatması nedeniyle "yerel seçim" çalışmaları çıkmaza girdi.
Söz konusu yerel seçim krizi ile ilgili detayları ise CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş tam anlamıyla ortaya döktü. CHP'deki adaylık krizi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.
BÖYLE PARTİ Mİ OLUR?
Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyleyip, "İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle parti mi olur?Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN LİSTE DAYATMASI!
Yarkadaş ayrıca İmamoğlu'nun Genel Merkez'e bir liste göndererek aday dayattığını da dile getirdi. "Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor" ifadelerini kullandı.
CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş önemli detayları paylaştı:
300'DEN FAZLA ADAY AÇIKLANACAK
CHP'de kritik bir haftaya giriliyor. Çarşamba ya da perşembe günü 300'den fazla belediye başkanı adayının açıklanması bekleniyor. Mersin, Adana, Aydın,Eskişehir ve Hatay'da mevcut isimlerle yola devam edilecek gibi gözüküyor.
İZMİR KRİZİ HALA SÜRÜYOR
İzmir konusunda bir kriz yaşanıyor. Tunç Soyer aday adaylığını açıkladı ancak farklı isimler de gündemde. Buğra Gökçe ve Alaaddin Yüksel isimleri İmamoğlu'na yakın isimler öne çıkıyor. Kadın adayların da gösterilmesi gündemde.
AKŞENER'DEN İSTANBUL SÜRPRİZİ
İYİ Parti'de ise İstanbul ve Ankara adayı için özel bir çalışma yapılıyor. Ankara adayının bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Akşener İstanbul için sürpriz bir isimle görüşüyor. Bu adayın ses getireceği iddia ediliyor. Akşener şubat ayında İYİ Parti İstanbul adayını açıklayabilir.
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