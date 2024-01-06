Yavru vatan Kıbrıs’ta Yahudi istilasına inşaat limiti! Yeni kısıtlamalar yolda! Detayları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı

Özellikle Ukrayna savaşından sonra Kıbrıs'a gelip taşınmaz alan çok insan var. Bunlar KKTC'nin ilgili makamlarının bilgisi dahilindedir. Bir yoğunluk oldu ve bunlar izleniyor.

Kıbrıs Türkü ata geleneği olarak toprağına her zaman sahip çıkmıştır. Tarımsal arazilere inşaatların yapılmaması yönünde çalışmalarımız var. Özellikle İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğu oldu. Belli bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak sınırlamalar getirilebilir. İçişleri Bakanlığı'mız, Türkiye ile istişare halinde çalışıyor.