Katil İsrail'in işgal haritası! Gazze'den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber'de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Gazze’den sonra hangi topraklarda kan ve savaş isteniyor? KKTC’yi “sessiz işgal planı”nın perde arkasında ne var? Uzman isimler A Haber canlı yayınında "Satır Arası" programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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