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İstanbul'da ulaşım rezaleti! Seyir halindeki otobüsün kapısı düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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İstanbul’da ulaşım rezaleti! Seyir halindeki otobüsün kapısı düştü

İstanbul, Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümüne bir kez daha toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla uyandı. T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattının Topkapı durağında yaşanan tramvay arızasının ardından Esenyurt’ta seyir halindeki otobüsün kapısı düştü. İşte detaylar…

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