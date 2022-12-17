İsmi tecavüz skandallarına karışmıştı: Halk TV 'istismar' yayınına CHP'li Özgür Karabat'ı çıkardı
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 'istismar' konulu bir canlı yayın yapıldı. Adı daha önce tecavüz ve şantaj skandallarına karışan CHP'li Özgür Karabat'ın da yayında yer alaması tepkilere neden oldu. Bilindiği üzere 2020 yılında Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Doğan, "Bana zorla sahip oldu. Yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişkisi var" ifadelerini kullanmıştı.
'6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.
H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Kadir İstekli'nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in de 22 yıl 6'şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.
2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE TEPKİ ÇEKEN YAYIN!
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 'istismar' konulu bir canlı yayın yapıldı. Adı daha önce tecavüz ve şantaj skandallarına karışan CHP'li Özgür Karabat'ın da yayında yer alaması tepkilere neden oldu.
2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.
CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullanmıştı.
"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"
CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.
Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;
"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"
Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etmişti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fa**, or*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" demişti.
GRUP SEX SKANDALI
CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğrafta: Aynur Doğan
"İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM"
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
- KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
- ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...
- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?
- Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
- Hatayspor Beşiktaş maç özeti | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı kaç kaç bitti?