İsmi tecavüz skandallarına karışmıştı: Halk TV ’istismar’ yayınına CHP’li Özgür Karabat’ı çıkardı

Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;



"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"

Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etmişti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fa**, or*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" demişti.

GRUP SEX SKANDALI

CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.