Fatih Portakal’dan Ekrem İmamoğlu’na ’kibir’ ayarı: Varsa bi psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey

İMAMOĞLU'NDAN SÖZLÜ SALDIRI

Söz konusu yayının moderatörü Senem Ilgaz TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına katılmak istediğini açıklayınca İmamoğlu sunucuyu azarladı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında söylediği tepki çeken o açıklama:

"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim. Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum"

PORTAKAL'DAN İMAMOĞLU'NA 'KİBİR' AYARI: PSİKOLOJİK SIKINTINIZ VARSA TEDAVİ OLUN EKREM BEY

Yaşanan skandal sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal, yandaş TV'de Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. "Gazeteciye ayar çekemezsiniz, özellikle karşındaki bir kadınsa" diyen CHP yandaşı Portakal, "Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın" ifadelerini kullandı.