Son dakika | CHP’de rezalet olay! Kılıçdaroğlu ve ekibinden şantajcılara skandal teklif

CHP yönetimi, isimleri skandala karışan Karabat ve Gaytancıoğlu ile ilgili herhangi bir disiplin soruşturması başlatmamış ve iki vekile de sahip çıkmıştı. Parti yönetiminin Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı ise zorla istifa ettirmesi 'Bu ne yaman çelişki' dedirtti. Karabat ve Gaytancıoğlu'na "özel hayat" dokunulmazlık zırhı uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Sancar'a davranışı farklı oldu.

ŞANTAJCILARA İŞ TEKLİFİ

CHP yönetiminin Sancar'a şantaj yapanlarla masaya oturduğu da ortaya çıktı. Sancar'dan istedikleri 1 milyon doları alamayan şantajcılar, ellerini kollarını sallayarak CHP Genel Merkezi'ne girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile pazarlığa oturan şantajcılara önce iddiaya göre CHP'li belediyelerde iş teklif edildi. Şantajcılar bu teklife sıcak bakmayınca Torun, durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu'nun ise Torun'a, "Kadın kaç yaşında. Reşit mi?" diye sorduğu, Torun'un "Kadın değil efendim" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Bunu taşıyamayız, istifa etsin" dediği öğrenildi. Daha sonra Sancar'a boş kâğıt imzalatıldı ve boş kâğıt, istifa dilekçesi olarak düzenlendi. CHP'nin Sancar'a gelince çifte standart uygulaması parti içinde büyük tepki çekerken, Seyit Torun'un şantajcıyla masaya oturduğunun ortaya çıkması parti içindeki gerilimi tırmandırdı.

'KONUŞMAYIN' TALİMATI

Sancar'ın şantaj videosunun genel merkeze gitmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla milletvekillerine, "Sizleri arayan gazetecilere ve seçmenlere 'özel sebepler' diyeceksiniz. Konuyla ilgili hiçbir milletvekili konuşmayacak" talimatını verdiği öğrenildi. LGBT'nin geçen yıl yaptığı Onur Yürüyüşü'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanı sıra çok sayıda parti yöneticisinin Sancar'a uygulanan çifte standarda sessiz kalması şaşırttı.