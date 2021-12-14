Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP’nin İBB’deki terör yapılanmasını gözler önüne serdi

DOĞAN: "ÖZGÜR KARABAT, 'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM' DEDİ"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı. Aynur Doğan, "Özgür Karabat bana tecavüz etti" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı suçlamış ve "(Özgür Karabat) Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" iddiasında bulunmuştu.

BAKAN SOYLU İBB'YE ALINAN PERSONELLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 577 KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAYDI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Meclis'te konuşan Bakan Soylu, İBB'ye yapılan alımlarla ilgili şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455'inin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var. 2'sinin ise MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim.

13 BİNDEN FAZLA VATANDAŞI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Yerel seçimler öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağını, işçilerin ne olursa olsun işlerine devam edeceklerini belirtmiş, 'Namus sözü veriyorum' demişti. Benzer açıklamalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da gelmişti. Ancak İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkardı. Bu işçilerin çıkarılmasının ardından belediyeye 45 bin 29 işçi alındı.