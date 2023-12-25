TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl? Alçak saldırının perde arkasında ne var?

KÜÇÜK KASABA KURULDU

Burada derinlik olarak yer yer 30 KM'ye kadar giden üs bölgeleri var. Sağlam sabit ve çok güçlü üs bölgeleri. Bunların içinde fırtına obüsleri var. Yapılmış yollar ve helikopter pistleri var. Dronelar, uçaksavarlar, SİHA'lar ve uydu bağlantıları var. Komando timleri sürekli görevde. Burayı küçük bir kasaba gibi düşünün. Buralar korunaklı gözetlemesi olan yerler. Bunun gibi 40 civarında üs bölgesi kuruldu. İşte bunun 3 katına kadar zaman zaman kullanılabilecek geçici üs bölgeleri var.