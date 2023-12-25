TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl? Alçak saldırının perde arkasında ne var?
Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen ve 12 kahraman askerimizin şehit düştüğü alçak saldırıdan sonra terör inleri ateş altında. Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'deki terör hedeflerine bomba yağdırdı ve yağdırıyor. Peki saldırının arkasında ne var? TSK’nın bölgedeki üs yapılanması nasıl? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.
HEPSİ YOK EDİLDİ
Acı haberlerden sonra TSK şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Bölgede başlayan operasyonlarda kaçış güzergahları yok edilen teröristler ablukaya alındı ve yok edildi. Yok edilen terörist sayısının 50'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Peki saldırının arkasında ne var? TSK'nın bölgedeki üs yapılanması nasıl? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.
TSK'NIN ÜS AĞI
Stratejist Eray Güçlüer: Bundan 3 yıl önce Hakurk'a gittik ve oradaki üs bölgesinde kaldık. Çatışmanın olduğu bölgede bulunduk. Artık orada PKK'nın kampları ve yerleri yok bizim üs bölgelerimiz var. Irak sınırı boyunca 40 civarında daimi bunun 3 katına kadar da civarında da geçici üs bölgeleri var. İlk olarak 2017 yılında Hakkari ve Şırnak'tan 4 tabur halinde başlayan girmeler 2019 yılında daha geniş kapsamlı olarak üs bölgelerine dönüştü. Sınır hattının tamamında bu durum var.
KÜÇÜK KASABA KURULDU
Burada derinlik olarak yer yer 30 KM'ye kadar giden üs bölgeleri var. Sağlam sabit ve çok güçlü üs bölgeleri. Bunların içinde fırtına obüsleri var. Yapılmış yollar ve helikopter pistleri var. Dronelar, uçaksavarlar, SİHA'lar ve uydu bağlantıları var. Komando timleri sürekli görevde. Burayı küçük bir kasaba gibi düşünün. Buralar korunaklı gözetlemesi olan yerler. Bunun gibi 40 civarında üs bölgesi kuruldu. İşte bunun 3 katına kadar zaman zaman kullanılabilecek geçici üs bölgeleri var.
ÇATIŞMADAN 2 SAAT SONRA NELER YAŞANDI?
Bakın bu çatışmanın 2. saatinde bölgeye hemen Özel Kuvvetler indirildi. Bunlar Türkiye'nin en özel birlikleri. Burada PKK'nın değişimini doğru anlamak gerekir. Artık PKK eski PKK değil. Artık güçlü ve kollektif hareket edebilen örgütsel yapıda değil. TSK'nın vurduğu darbelerle serpinti terör örgütü şeklinde bulunuyor. Hakurk'tan Silopi'ye kadar olan Irak sınırı TSK'nın kontrolü altında. Burada bu terör gruplarını durduran başka güçler olmasa burada kalma şanları yok. Bunları tutan güçler de ABD ve İsrail ile arkasındaki güçler. Avrupa'nın derin istihbarat yapıları da destek veriyor.
ÖRS-ÇEKİÇ METODUYLA İMHA
Türkiye'ye karşı ölmekte olan yumruğu altında ezilen PKK'yı var edebilmek için büyük seferlik içindeler. Bu serpinti terör grupları 4 noktaya saldırı yapmışlar. Hakurk, Zap Gara ve Metina hedef alınmış. 4 noktada 7 ayrı noktaya saldırı planlamışlar. 2'sinde temas oldu diğer 2'sinde temas olmadan bizimkiler yok etti. Burada yer alan serpinti terör grubunun tamamı etkisiz hale getirildi. Burada terör saldırısı olduktan sonra kaçış güzergahları özel olarak bombalandı ve örs-çekiç metoduyla 30 civarında terörist yok edildi.
4 NOKTADA 7 BÖLGEYE SALDIRI PLANI
Burada alçaklar saldırı öncesi plan yapıyor. Saldırı anında görüş mesafesi neredeyse sıfır. Derin kar ve şiddetli soğuklar var. Helikopter uçuşu burada neredeyse imkansız. İşte bu şartlarda saldırıyı yapan alçakların kaçışını kapatabilmek için yapılan hava hücum harekatı alet uçuşuyla yani görmeden yapıldı. Pilot burada koordinatlara bakarak uçuş yaptılar. Nerede olduklarını bilmeden büyük bir kahramanlıkla bunu yapıyorlar. 4 noktada 7 bölgeye saldırı planlayan 2 üst düzey terörist var. Bunların 2'side öldürüldü. Bu grubu yöneten bu saldırıyı yapan üst düzey 2 terörist gebertildi.
BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER
Ordumuz tam bir temizlik operasyonu başlattı. Bu bölgeye hakimiyetin bir sonucudur. Ordumuz bu bölgeden bir terörist çıkmadan hepsini yok etti. Bunların görüntüleri hepsi var. Bedelini çok ağır ödediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile oyun oynanamayacağını herkese gösterdik. Teröristler nerede olursa olsun tereddütsüz vuruluyor.
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