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MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den AYM’ye DEM Parti tepkisi

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılırken sıra DEM Partisi'ne gelince Genel Kurulu terk etti. Açıklama yapan Bahçeli, DEM Parti konusunda AYM'ye tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılırken sıra DEM Partisi'ne gelince Genel Kurulu terk etti.

DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

Gazetecilerin, "Daha önce bütçe sonuna kadar kalırdınız. Bugün DEM milletvekilleri konuşurken çıktınız. CHP'yi takip edecek misiniz" sorusuna cevap veren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

HDP İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval'a selam çakması olmuştu.

PERVİN BULDAN İLE BİRLİKTE OPERAYA GİTTİ
Özel daha önce de HDPKK ile ittifakı görünür kılarak HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.

PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öptü.

ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifadelerini kullanmıştı.

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