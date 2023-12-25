MHP lideri Devlet Bahçeli’den AYM’ye DEM Parti tepkisi

HDP İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI

TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.