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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD'den PKK'ya silah ve eğitim desteği | CHP'de bildiri çatlağı! A Haber'de değerlendirdiler

CHP ve DEM Parti terörü kınamadı. TBMM'deki bildiriye imza atmayan CHP başka bildiri yayınladı. CHP'ye rarti içinden tepkiler de çığ gibi. Hain saldırı nasıl geçekleşti? ABD PKK/YPG'ye neden destek veriyor? Koordinatları ABD'de mi verdi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:04
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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili TBMM'de ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, "terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi. Ancak ortak bildiriye CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti imza atmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

CHP'DE BİLDİRİ ÇATLAĞI...

CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de TBMM'de yayınlanan terör bildirisine imza atmayan CHP'ye tepki gösterdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da "Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum." ifadesini kullandı.

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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

CHP'Yİ PKK'NIN VAGONU YAPTILAR

Terörle mücadele söz konusu olduğunda, sınır ötesine asker gönderme tezkeresi gündeme geldiğinde, PKK'yı kınamak üzere Meclis'te ortak bildiri yayınlanması gerektiğinde CHP en ön safta yerini alırdı. Bu adeta CHP'nin tarihi bir misyonuydu.


IRAK-SURİYE TEZKERELERİNE RET

Ta ki Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar. Kılıçdaroğlu ne zaman ki HDP'nin peşine takıldı, CHP başından beri en güçlü desteği verdiği Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu verdi.

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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş ve Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

CHP'DE DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY ZİHNİYET!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Felsefede bir kavram var değişmeyen tek şey değişim gerçeğidir diye bunu CHP'ye uyarladığınızda da CHP'de değişmeyen tek şey zihniyet gerçeği maalesef. Dün ile bugün arasında fark bulamadığınız ve gerçekten sistemi siyaseti ve bu siyaseti yapılış biçimini sorguladığınız noktaya dönüşüyor.

Gencecik yaşta toprağa düşen gencecik yaşta bu vatan uğruna şehit olan her birini rahmetle şükranla yad ettiğimiz ailelerine sabır dilediğimiz bizim evlatlarımız.