Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD’den PKK’ya silah ve eğitim desteği | CHP’de bildiri çatlağı! A Haber’de değerlendirdiler

CHP'DE DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY ZİHNİYET!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Felsefede bir kavram var değişmeyen tek şey değişim gerçeğidir diye bunu CHP'ye uyarladığınızda da CHP'de değişmeyen tek şey zihniyet gerçeği maalesef. Dün ile bugün arasında fark bulamadığınız ve gerçekten sistemi siyaseti ve bu siyaseti yapılış biçimini sorguladığınız noktaya dönüşüyor.

Gencecik yaşta toprağa düşen gencecik yaşta bu vatan uğruna şehit olan her birini rahmetle şükranla yad ettiğimiz ailelerine sabır dilediğimiz bizim evlatlarımız.