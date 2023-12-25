25 Aralık 2023, Pazartesi
Sızma girişiminin arkasındaki plan neydi? ABD'den PKK'ya silah ve eğitim desteği | CHP'de bildiri çatlağı! A Haber'de değerlendirdiler
CHP ve DEM Parti terörü kınamadı. TBMM'deki bildiriye imza atmayan CHP başka bildiri yayınladı. CHP'ye rarti içinden tepkiler de çığ gibi. Hain saldırı nasıl geçekleşti? ABD PKK/YPG'ye neden destek veriyor? Koordinatları ABD'de mi verdi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:04
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