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TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl? Alçak saldırının perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 13:06
Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen ve 12 kahraman askerimizin şehit düştüğü alçak saldırıdan sonra terör inleri ateş altında. Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'deki terör hedeflerine bomba yağdırdı ve yağdırıyor. Peki saldırının arkasında ne var? TSK’nın bölgedeki üs yapılanması nasıl? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.
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TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl?
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