CHP’li Akdoğan fondaş medyada Kandil’in sözcülüğüne soyundu! Kahraman şehitlerimiz üzerinden kirli algı operasyonu

ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ BİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ

CHP ve HDPKK'nın skandal kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu. Alınan karara arka çıkan ve HDPKK ile aynı çizgide koşan Özel, "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" dedi.