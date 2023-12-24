CHP'li Akdoğan fondaş medyada Kandil'in sözcülüğüne soyundu! Kahraman şehitlerimiz üzerinden kirli algı operasyonu
12 şehidimizin verildiği günde CHP ve Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye katılmazken bu durum büyük tepki topladı. Öte yandan bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen, Pervin Chakar'ın elini öpmesi yetmemiş gibi, terörden tutuklu isimlere de her fırsatta özgürlük nidaları atmaktan geri kalmayan Özgür Özel, Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde hakettiği gibi bir tepkiyle karşılaştı. 'Özgür dışarı' sloganlarının atıldığı cenaze töreninin ardından, CHP fondaşı Halk TV'de de bir skandala imza atıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş medyada kahraman şehitlerimizi algı malzemesi olarak kullanacak kadar küstah bir açıklamada bulundu. Akdoğan'ın şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef alan söylemlerine tepki yağdı.
CHP'NİN UMRUNDA OLMADI
Yerel seçimler öncesi Türkiye düşmanlarının elini öpen ve Kandil'in siyasi yuvası olan DEM Parti'yi ziyaret eden CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı. Başarır şehitlerimizi hiçe sayarak, "Biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ BİR BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ
CHP ve HDPKK'nın skandal kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada hesabından açıklamada bulundu. Alınan karara arka çıkan ve HDPKK ile aynı çizgide koşan Özel, "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" dedi.
ŞEHİT CENAZESİNDE HAKETTİĞİ GİBİ TEPKİ GÖRDÜ!
Türkiye'yi derinden yaralayan acı olay sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP'ye tepkiler yağdı. Yerel seçimlerde kaybetme korkusu ile PKK'nın siyasi uzantısının kapısını aşındıran CHP'nin şehitlerimiz için taziye mesajları samimi bulunmadı. Vatandaşlar Özgür Özel'e ateş püskürdü.
ÖZGÜR ÖZEL'E "YUH"
Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan CHP lideri Özgür Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde yuhalandı.
CENAZEDEN MEN EDİLDİ
Öte yandan vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı.
KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP fondaşı Halk TV'de şehitlerin üzerinde kirli bir algı operasyonuna soyundu.
CHP'NİN ALDIĞI SKANDAL ORTAK BİLDİRİ KARARINI SAVUNDU
PKK ve siyasi uzantısını savunanarak, terörü hükümetin hortlattığını dile getiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Hortlayan terörü bugün 24 saat içinde 12 şehidimizin geldiği hale getirenlerle hızalanmayacağız. Tekrar altını çiziyorum bizi trolleriyle, bizi havuz medyalarıyla, besleme İletişim başkanlıklarıyla tehdit ediyorlar. Biz bu tehdide pabuç bırakmayız" diyerek HDPKK ile CHP'nin aldığı skandal ortak bildiri kararını savundu.
Akdoğan, "Ne zaman seçimler yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere düşüyor." ifadelerini kullandı.
BU ŞOV NEYİN ŞOVU?
Kahraman şehitlerimizden üzerinden algı operasyonu yaparak hükümeti hedef alan, terörün siyasi ayağı DEM Parti ile el ele yol yürüyen partinin mensubu değilmişçesine karalama kampanyası yapan Akdoğan, küstahça söylemlerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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