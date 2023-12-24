HDP ile iş tutan Özgür Özel şehit cenazesinden kovuldu! CHP’li Burhanettin Bulut şehit yakınlarına hakaret etti: Kendini bilmezler

CHP'Lİ İSMİN ZORUNA GİTTİ

Terör destekçisi HDP ile ittifak karesinde yer alan Özel'in tepkiyle karşılandığı cenaze töreni sonrası ise CHP'li Burhanettin Bulut, hazımsızlık yaşadı.

HDPKK KANLARINA İŞLEDİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem şehit yakınlarına hakaret etti hem de hükümeti hedef alarak algı operasyonuna kalkıştı.