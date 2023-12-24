HDP ile iş tutan Özgür Özel şehit cenazesinden kovuldu! CHP’li Burhanettin Bulut şehit yakınlarına hakaret etti: Kendini bilmezler
HDPKK ile iş tutarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun politikasını devam ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi memleketi olan Manisa’daki şehit cenazesinden yuhalanarak kovuldu. Geçtiğimiz haftalarda Pervin Buldan ile opera dinlemeye giden ve Kürdistan naraları atıp Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Pervin Chakar'ın elini öpen Özel’e şehit yakınlarının muamelesi CHP’li Burhanettin Bulut’un zoruna gitti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatanı canı pahasına koruyan Mehmetçiğimizin yakınlarına “Kendini bilmezler” ifadelerini kullanarak ‘had bilmezlik’ yaptı. Türkiye’yi derinden sarsan bu acı olay üzerinden iktidara iftira atarak algı çalışması yapmaya kalktı. Bulut’un paylaşımı yoğun tepki gördü. İşte tüm detaylar…
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu 24 saatte toplam 12 kahraman askerimiz şehit oldu.
Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanırken aynı zaman PKK terör örgütüne yönelik yoğun misilleme sonucu 30 terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman şehitlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile sevenlerine veda ederek toprağa verildi.
CENAZE TÖRENİNE KATILAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Şehit askerimiz Budak'ın cenaze törenine katılan HDP/DEM'in elini öpen ve beraber aynı yol üzerinde yürüyen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, kendi memleketi Manisa'da şehit cenazesinde istenmedi.
ŞEHİT YAKINLARIN HAKLI TEPKİ: ÖZGÜR DIŞARI
Özel, cenazeye katılanlar tarafından sert tepki görerek yuhalandı. Hem cami girişine hem de cami çıkışında "Özgür dışarı" sloganları atıldı.
Vatandaşların yoğun tepkisi sonrası Özgür Özel, cenaze törenini polis eşliğinde 'dışarı' çıktı.
CHP'Lİ İSMİN ZORUNA GİTTİ
Terör destekçisi HDP ile ittifak karesinde yer alan Özel'in tepkiyle karşılandığı cenaze töreni sonrası ise CHP'li Burhanettin Bulut, hazımsızlık yaşadı.
HDPKK KANLARINA İŞLEDİ
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem şehit yakınlarına hakaret etti hem de hükümeti hedef alarak algı operasyonuna kalkıştı.
'HAD BİLMEZ' PAYLAŞIM
CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Manisa'da kendini bilmezler protesto etmişler." dedi.
ÇÖZÜM SÜRECİNİ ÇARPITTI
Öte yandan hükümeti hedef alan Bulut, "İktidar, "Birkaç Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz derken" neredeydiler? Oslo'da iktidar, PKK ile görüşürken neredeydiler? Habur Sınır Kapısı'nda terör örgütünü davulla zurnayla karşılarken neredeydiler? Şehirlere hendekler kazılırken neredeydiler?" ifadeleriyle çözüm sürecini çarpıttı.
CHP'NİN ÇANAK TUTTUĞUNU UNUTTU
Boş algı operasyonu yürütmeye çalışan Bulut, HDP'nin geçmiş dönemdeki uzantısı BDP'nin desteklediği 'hendek olaylarını' işaret ederek CHP'nin çanak tuttuğunu unuttu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Bulut'un söz konusu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aklama girişimine ve şehit yakınlarına sarf ettiği sözlerine yönelik sosyal medyadan tepki geldi.
İşte, şehit yakınlarına hakaret edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcılardan gelen tepkiler:
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