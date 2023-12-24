HDPKK’lı Pervin’in elini öpen Özgür Özel’e şehit cenazesinde sert tepki: Özgür dışarı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar teslim yaptığı Özgür Özel, HDPKK’lılarla kaldığı yerden yol yürümeye devam ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen ve Kürdistan naraları atan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle gündemde çok ses getiren Özel, Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde hakettiği gibi ‘özel’ bir muameleyle karşılaştı. Kravatlı terörist sevicilerle el tutuşan Özel, şehit yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. “Özgür dışarı” sloganlarıyla cenazeden menedildi. İşte tüm detaylar…
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Bu üzen haberlerin ardından kahraman ordumuzun, teröristlerden bire bin alması yürekleri az olsa soğuturken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM ile iş birliği halinde olduğu akıllara geldi. Özel, Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Pervin'in elini öpmüştü.
ŞEHİT CENAZESİNDE HAKETTİĞİ GİBİ TEPKİ GÖRDÜ!
Türkiye'yi derinden yaralayan acı olay sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP'ye tepkiler yağdı. Yerel seçimlerde kaybetme korkusu ile PKK'nın siyasi uzantısının kapısını aşındıran CHP'nin şehitlerimiz için taziye mesajları samimi bulunmadı. Vatandaşlar Özgür Özel'e ateş püskürdü.
ÖZGÜR ÖZEL'E "YUH"
Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan CHP lideri Özgür Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde yuhalandı.
CENAZEDEN MENEDİLDİ
Öte yandan vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı.
HDP İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HDPKK ile aynı masaya oturan ve yerel seçimler için ittifak yolunda yürüyen CHP'nin riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval'a selam çakması olmuştu.
PERVİN BULDAN İLE BİRLİKTE OPERAYA GİTTİ
Özel daha önce de HDPKK ile ittifakı görünür kılarak HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öptü.
ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifadelerini kullanmıştı.
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