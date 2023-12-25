Pedofili sapkınların yuvası Ekşi Sözlük’e erişim engeli! Şehitlere hakaret eden alçaklar gözaltında! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

"OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA"

Türkiye yaşanan hain saldırı sonrası bir bütün olmaya çalışırken provokasyon yuvası ve pedofili sapıkların bir araya geldiği Ekşi Sözlük'te gündeme gelen "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" etiketinde şehitlerimize ve şehit ailelerine ağır hakaretler edildi.

Şehitlik mertebesinin küçümsendiği yorumlarda şehit babası da oğlunun şehit olmasından dolayı mutlu olduğu için eleştirildi.