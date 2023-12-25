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Pedofili sapkınların yuvası Ekşi Sözlük'e erişim engeli! Şehitlere hakaret eden alçaklar gözaltında! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Pedofili sapkınların yuvası Ekşi Sözlük’e erişim engeli! Şehitlere hakaret eden alçaklar gözaltında! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Türkiye iki günde verdiği 12 şehidine ağlarken sosyal medyadaki provokatörler şehitlerimize ve ailelerine alçak küfürler eden şahıslar teker teker gözaltına alınmaya başladı. Pedofili yuvası olarak sapkınların mekanı haline gelen Ekşi Sözlük'te şehitlerimize hakaret eden alçaklar İslam ve şehitlik mertebesini de hedef aldı. Ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği olay sonrası soruşturma başlatılırken Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Diğer yandan Twitter üzerinden Türk askerine dil uzatıp hakaret eden O.K isimli şahıs da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya O.K'nın yakalandığı anları paylaşırken "Gereği yapıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye 24 saat içinde verdiği 12 şehidine ağlarken sosyal medyadaki provokatörler şehitlerimize ve ailelerine yönelik hakaretler savurdu.

"OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA"

Türkiye yaşanan hain saldırı sonrası bir bütün olmaya çalışırken provokasyon yuvası ve pedofili sapıkların bir araya geldiği Ekşi Sözlük'te gündeme gelen "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" etiketinde şehitlerimize ve şehit ailelerine ağır hakaretler edildi.

Şehitlik mertebesinin küçümsendiği yorumlarda şehit babası da oğlunun şehit olmasından dolayı mutlu olduğu için eleştirildi.

SUS DA OĞLUN UTANMASIN

oğlun şehit olmayabilirdi senin gibi yaşlanıp saçları ağarıp torunlarını görebilirdi onun yaşam hakkını kolayca elinden alanlara lanet olsun neyin mutluluğunu yaşıyorsun sen ? o kadar mutluysan bile sus da şehit oğlun utanmasın senden.

"KANKA AL SEN ŞU 5 MİLYONU"

"kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu çok mutluyuz de."

"CENNETE GİTTİ SÜPER ORTAM VAR"

"ineğe tapana yeniden ama süper doğacaksın be olm diyolar, bunlara da cennete gitti süper ortam var be olm falan diyolar. bi şekilde yiyor tutuyor cahile. inanarak söylediği için sorun yok abi, devam. edit: bu arada vatan sağolsun dense gayet mantıklı ama diğer mevzular cidden boş işler artık."

"ÖLE ÖLE AZALIN KURTULALIM"

"sanki söyleyecek başka sözü var. acılıymış, yastaymış s... değil. ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba. hiç ağlamaya, sızlanmaya hakkı yok. soruna çözüm bulacak yetkin insanlara oy vermektense çocuğunu şehit edebiyatıyla öldüren sisteme oy verdi ve sonucuna katlandı. acımasız mı geldi? beter olmadıklarına dua etsinler. cehalet böyle bir şey arkadaş. sonucu çok acımasız, sonucu evlat olsa da cehaletin bedeli ödenmek zorunda."

AHABER.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ

ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği olaya ilişkin yapılan incelemeler sonucu soruşturma başlatılırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yayınladı.

Ekşi Sözlük’te şehitlere nefret kustular!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında şehit olan askerlerimize ve ailelerine yönelik bugün ekşisözlükte 'oğlum şehit oldu ne mutlu bana' başlığı altında suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin TCK'nın 216. maddesinde belirtilen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ve 301. maddesinde belirtilen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

GÖZALTINA ALINDILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı paylaşımda "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kulandı.

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI

Bu gelişmelerin ardından Ekşi Sözlük'e yönelik bir erişim engeli kararı daha verildi. Ekşi Sözlük, "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

TÜRK ASKERİNE ALÇAK HAKARET

Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter(X)'da kahraman Türk askerine dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.

"GEREĞİ YAPILDI"

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

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