Metina’da vatanı savundular! Son mermilerine kadar çatıştılar | Hainlerin inleri başlarına yıkıldı

ÜST ÜSTE YAŞANAN SALDIRILAR DESTEKÇLERİ AKILLARA GETİRDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hain saldırı sonrasında yayınladığı mesajında; "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" dedi. Üst üste yapılan saldırılan PKK'ya ABD'nin verdiği desteği bir kez daha akıllara getirdi.

Öyle ki Nisan ayında PKKYPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e Kuzey Irak'ta 3 ABD'li askerin eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.