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Şehitler için teröre lanet yürüyüşü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 14:52
Ankara'da binlerce kişi şehitleri anma ve Filistin'e destek için yürüdü. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
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