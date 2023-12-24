Türkiye'nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: "Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

Türkiye cuma ve cumartesi günü gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Yürek yakan 12 şehit acısını, ünlü isimler de paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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