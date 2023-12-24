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Türkiye'nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: "Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

Türkiye cuma ve cumartesi günü gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Yürek yakan 12 şehit acısını, ünlü isimler de paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:18
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Türkiye’nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

Türkiye'nin yüreği şehit haberiyle yandı. Hain terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırı sonucu şehit olan 12 askerimiz son yolculuklarına uğurlanırken sanat dünyasından da peş peşe paylaşımlar geldi. İşte o paylaşımlar…

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Türkiye’nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

MÜGE ANLI

Çok üzgünüm. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kederli ailelerinin başı sağ olsun.

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Türkiye’nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

BURAK ÖZÇİVİT

Başımız sağ olsun

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Türkiye’nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

ÇAĞLA ŞIKEL

12 şehit, 12 can, 12 aile, 12 anne, 12 baba, acımız çok büyük. Başımız sağ olsun

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Türkiye’nin şehit acısı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler”

TÜRKAN ŞORAY

"Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."