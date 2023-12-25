Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! A Haber sınır hattında

Türk Silahlı Kuvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Mehmetçik de silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'deki 29 hedefe, bomba yağdırdı. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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