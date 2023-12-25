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Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe! A Haber sınır hattında

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 09:14
Türk Silahlı Kuvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Mehmetçik de silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'deki 29 hedefe, bomba yağdırdı. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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