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Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit askerler için taziye mesajı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

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